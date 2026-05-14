Φαίη Σκορδά: Πρόσφατα είχα θέμα με τον θυροειδή μου και δέχτηκα σχόλια για τα πρηξίματα στο πρόσωπο – Δεν έβαλα ούτε έβγαλα κάτι

THESTIVAL TEAM

Σε ένα προσωπικό της θέμα αναφέρθηκε η Φαίη Σκορδά, με αφορμή το θέμα της ανησυχίας που προκάλεσε η πρόσφατη εμφάνιση της Ντέμι Μουρ στο φεστιβάλ Καννών, καθώς ήταν φανερά αδυνατισμένη και πολλοί αναρωτήθηκαν αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με την υγεία της.

Η παρουσιάστρια, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», αναφέρθηκε σε ένα προσωπικό περιστατικό που βίωσε πρόσφατα, αποκαλύπτοντας πως και η ίδια βρέθηκε στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων για την εικόνα της.

«Εγώ πριν από λίγους μήνες είχα ένα θέμα με τον θυροειδή, ένα θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο. Λόγω αυτού μπορεί να έχεις κάποια πρηξίματα ή το οτιδήποτε. Αυτό λοιπόν, δεν έχει να κάνει με το πόσο τρως ή δεν τρως. Το λέω αυτό γιατί δέχτηκα κάποια σχόλια.

Κάποιες μέρες έκανα κάποια βιντεάκια και το πρόσωπό μου ήταν λίγο πιο πρησμένο, αλλά δεν ήταν επειδή είχα κάνει κάτι. Ούτε έβαλα κάτι ούτε έβγαλα κάτι. Τα σχόλια θα υπάρχουν, δεν αλλάζει αυτό», ανέφερε η Φαίη Σκορδά.

Δείτε το απόσπασμα στο 5:03:

