MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΑΝ: Πράσινο φως στην επένδυση 340 εκατ. ευρώ της Metlen για παραγωγή γαλλίου

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μία νέα Στρατηγική Επένδυση Εμβληματικής Σημασίας στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών, ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, την οποία συγκάλεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Πρόκειται για επένδυση της Metlen συνολικού προϋπολογισμού 340 εκατ. ευρώ, που δίνει στην Ελλάδα την δυνατότητα να παράγει γάλλιο, μία κρίσιμη πρώτη ύλη, σε ικανές ποσότητες που μπορούν να καλύψουν το 100% των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αυτονομία και την ασφάλεια σε μία κρίσιμη περίοδο σημαντικών γεωπολιτικών εξελίξεων και ενισχύοντας παράλληλα σε πολύ σημαντικό βαθμό τον ρόλο της Ελλάδας σε γεωστρατηγικό επίπεδο.

Το γάλλιο, το οποίο παράγεται κατά την διαδικασία επεξεργασίας βωξίτη, έχει εφαρμογές σε κρίσιμες τεχνολογίες, όπως τους ημιαγωγούς, αμυντικά συστήματα, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αλλά και σε σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Η ανάπτυξη εγχώριας παραγωγικής ικανότητας συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της στρατηγικής εξάρτησης, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας απέναντι σε εξωγενείς διαταραχές και εμπορικούς περιορισμούς. Το έργο ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της ΕΕ για τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τη στρατηγική αυτονομία.

Σε εθνικό επίπεδο, ενισχύει την ελληνική βιομηχανική βάση και διασφαλίζει υψηλής προστιθέμενης αξίας θέσεις εργασίας. Είναι το πρώτο που εγκρίνεται για ενίσχυση με το καθεστώς του CISAF 6.1, για το οποίο η χώρα έλαβε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Φεβρουάριο του 2025.

Επιπλέον, το Υπουργείο Ανάπτυξης δια μέσου της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων υπέβαλε αίτημα χρηματοδότησης στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού και εξασφάλισε την κάλυψη μεγάλου μέρους του προϋπολογισμού του έργου. Συνολικά η επένδυση θα λάβει χρηματοδότηση σε επιχορηγήσεις και φοροαπαλλαγές ύψους 118 εκατομμυρίων ευρώ.

Στη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που αναμφίβολα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια εφοδιασμού και τη γεωοικονομική θέση της Ευρώπης.

Τάκης Θεοδωρικάκος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο Βουλγάρες που προσπάθησαν να κλέψουν αντικείμενα από τσάντες επιβατών εντός αστικού λεωφορείου

ΕΘΝΙΚΑ 5 ώρες πριν

Δεν μπλέχτηκε υποβρύχιο στα δίχτυα τράτας ανοιχτά της Τήνου: “Αντιλήφθηκε το σκάφος και απομακρύνθηκε” λέει το Πολεμικό Ναυτικό

ΥΓΕΙΑ 5 ώρες πριν

Προσοχή! Κίνδυνος αλλεργίας από παξιμάδια κανέλας – Ανακαλούνται από την αγορά – Δείτε φωτο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Ο Γεωργιάδης εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Ανδρουλάκη – Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον ποταμό Λουδία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Με ορθοπεταλιές και ηλεκτρικά ποδήλατα η Δημοτική Αστυνομία θα περιπολεί σε παραλία και Αριστοτέλους – Δείτε βίντεο