MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάλογος Τζιτζικώστα με νέους από όλη την Ευρώπη για το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού

|
THESTIVAL TEAM

Την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ο Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας, θα φιλοξενήσει Διάλογο με νέους από όλη την Ευρώπη στην Αθήνα με θέμα το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών, στην αίθουσα Ω2 complex, από τις 10:30’ έως τις 12:30’, και θα μεταδοθεί ζωντανά (Σύνδεσμος: https://www.youtube.com/watch?v=KOFMIyyYfxU).

Τον συντονισμό της συζήτησης θα έχει ο Σάκης Τανιμανίδης, ενώ θα συμμετέχει επίσης ο Ευτύχης Μπλέτσας, ο οποίος θα μοιραστεί την εμπειρία του ως ταξιδιώτης με επισκέψεις σε 120 χώρες.

Στον Διάλογος Νεολαίας θα συμμετέχουν 20 νέοι από όλη την Ευρώπη, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της πρώτης στην Ιστορία Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Τουρισμό.

Οι συμμετέχοντες, προερχόμενοι από διαφορετικά κοινωνικά και επαγγελματικά υπόβαθρα, θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν πώς μπορεί να διαμορφωθεί ένα πιο βιώσιμο, ανθεκτικό και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουριστικό οικοσύστημα, αναδεικνύοντας παράλληλα τις προτεραιότητες και προσδοκίες των νέων ταξιδιωτών.

Στην εκδήλωση θα παραβρεθούν επίσης 100 νέοι από την Ελλάδα, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά μέσω ερωτήσεων και απαντήσεων με τη χρήση της πλατφόρμας Slido.

Θεματικές Ενότητες

Ο Διάλογος θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν στον ευρωπαϊκό τουρισμό, όπως:
-Τουρισμός και επικείμενη Στρατηγική για τον Βιώσιμο Τουρισμό.
-Ενιαίο Εισιτήριο και Δικαιώματα Επιβατών.
-Αεροπορικές συνδέσεις και καλοκαιρινός τουρισμός σε σχέση με τη Μέση Ανατολή.
-Βασικές προκλήσεις του τουριστικού τομέα (άνιση κατανομή τουρισμού, εποχικότητα, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, βραχυχρόνιες μισθώσεις).
-Τεχνητή Νοημοσύνη και Ψηφιοποίηση στον τουρισμό.
-Πολιτιστική κληρονομιά και ευρωπαϊκή ταυτότητα.
-Απασχόληση των νέων και δεξιότητες στον τουριστικό τομέα.
-Τουριστική πολιτική της ΕΕ και ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Οι Διάλογοι Νεολαίας που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύουν τη συμμετοχή των νέων στις ευρωπαϊκές πολιτικές διαδικασίες, δίνοντάς τους ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών που επηρεάζουν το μέλλον τους. Τα συμπεράσματα της συζήτησης θα συμβάλουν άμεσα στην ανάπτυξη μελλοντικών πρωτοβουλιών της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι οι φωνές των νέων ενσωματώνονται στη χάραξη πολιτικής.

Απόστολος Τζιτζικώστας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Επιστολή 10 πρώην υπουργών και βουλευτών της ΝΔ κατά Μητσοτάκη – Προαναγγέλλουν νέο κόμμα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Λουτσέσκου για το ντέρμπι “δικεφάλων” στην Τούμπα

MEDIA NEWS 3 ώρες πριν

Η Κατερίνα Καινούργιου περιγράφει το δράμα των κουρασμένων μαμάδων: “Άρχισαν οι αϋπνίες, την πηγαίνω στον απορροφητήρα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Αποτύχατε να αντιμετωπίσετε την ακριβεία και να αξιοποιήσετε τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ένας ελαφρά τραυματίας ύστερα από σύγκρουση ΙΧ αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Χαλκιδική: Εντοπίστηκε σώος ο 13χρονος που είχε εξαφανιστεί από τα Μουδανιά