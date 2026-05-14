Πολιτική κρίση στη Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας – “Έχασα την εμπιστοσύνη μου στην ηγεσία Στάρμερ” είπε
ΓΤ Πρωθυπουργού
THESTIVAL TEAM
Την παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Υγείας ανακοίνωσε ο Γουές Στρίτινγκ, σύμφωνα με επιστολή που δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας X.
Στο κείμενο της επιστολής, ο Βρετανός πολιτικός αναφέρει ότι έχει «χάσει την εμπιστοσύνη» του στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ, εξηγώντας ότι δεν θεωρεί πλέον δυνατό να συνεχίσει να υπηρετεί στην κυβέρνηση.
Παράλληλα, σημειώνει ότι θα ήταν «ατιμωτικό και ασυμβίβαστο με τις αρχές του» να παραμείνει στο κυβερνητικό σχήμα υπό τις παρούσες συνθήκες.
May 14, 2026
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Λαμία: Στη ΜΕΘ 75χρονος από δάγκωμα οχιάς
- Τσουκαλάς: Ο πολιτικός τυχοδιώκτης κ. Γεωργιάδης πανικόβλητος τώρα αναγνωρίζει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών»
- Πολιτική κρίση στη Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας – “Έχασα την εμπιστοσύνη μου στην ηγεσία Στάρμερ” είπε