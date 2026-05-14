Πολιτική κρίση στη Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας – “Έχασα την εμπιστοσύνη μου στην ηγεσία Στάρμερ” είπε

Την παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Υγείας ανακοίνωσε ο Γουές Στρίτινγκ, σύμφωνα με επιστολή που δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας X.

Στο κείμενο της επιστολής, ο Βρετανός πολιτικός αναφέρει ότι έχει «χάσει την εμπιστοσύνη» του στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ, εξηγώντας ότι δεν θεωρεί πλέον δυνατό να συνεχίσει να υπηρετεί στην κυβέρνηση.

Παράλληλα, σημειώνει ότι θα ήταν «ατιμωτικό και ασυμβίβαστο με τις αρχές του» να παραμείνει στο κυβερνητικό σχήμα υπό τις παρούσες συνθήκες.