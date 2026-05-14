Εύη Δρούτσα για Ακύλα: Ήταν λάθος μου που τον είπα καραγκιοζάκο

Δηλώσεις στο Πρωινό παραχώρησε η Εύη Δρούτσα! Η γνωστή στιχουργός απάντησε για τον Ακύλα και όσα είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή της.

«Ο Ακύλας έχει κερδίσει, είναι πρώτος. Αυτό το παιδί, από το τίποτα να έχει κάνει τόσα πράγματα, είναι δώρο Θεού», είπε αρχικά η Εύη Δρούτσα.

Η Εύη Δρούτσα ανέφερε επίσης: «Ήταν λάθος μου που τον είπα καραγκιοζάκο, το παιδί αυτό θα μας απασχολήσει με τη μουσική του. Το είχα πει αυτό γιατί δεν είχαμε ακούσει τίποτα».