MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος σε ηλικία 82 ετών

|
THESTIVAL TEAM

;Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος, με την είδηση του θανάτου του να σκορπά θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Μόλις πληροφορηθήκαμε στο ΤΑΣΕΗ από συγγενικό πρόσωπο του αγαπημένου μας συναδέλφου Πάνου Πανόπουλου, ότι δεν είναι πια κοντά μας. Ο Πάνος ήταν ένας πολύτιμος, ταλαντούχος και χρήσιμος ηθοποιός που κόσμησε με την παρουσία του το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση σε δεκάδες σειρές. Γεννημένος στις 13/4/44, πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο στον θρυλικό ΚΑΤΗΦΟΡΟ του Γιάννη Δαλιανίδη. Για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΘΒΕ…

Μαζί με την πολυσχιδή καριέρα του δημιούργησε και μια σημαντική οικογένεια κι έγινε παππούς από τον γιο του μόλις 2 μέρες πριν φύγει από την ζωή. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου από τον Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στις 6 το απόγευμα στην Συκιά Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Καλό ταξίδι Πάνο».

Ηθοποιός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Γαλλία: Ήρθη η καραντίνα στο κρουαζιερόπλοιο μετά την έξαρση γαστρεντερίτιδας – Ένας νεκρός και περίπου 50 κρούσματα

ΚΑΙΡΟΣ 22 ώρες πριν

Μαρουσάκης: Αλλάζει ο καιρός με μπόρες και καταιγίδες – Πόσο θα διαρκέσει ο άστατος καιρός

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Ηλιούπολη: “Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες που όλοι λάτρευαν” – Συγκλονίζει ο καθηγητής των 17χρονων που έπεσαν από πολυκατοικία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έρχεται για 7η χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους – Αναλυτικά το πρόγραμμα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

“Άνοιξε η πόρτα και έπεσε, έπαθα σοκ” είπε ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του στην Κρήτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας