Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος σε ηλικία 82 ετών

;Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος, με την είδηση του θανάτου του να σκορπά θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Μόλις πληροφορηθήκαμε στο ΤΑΣΕΗ από συγγενικό πρόσωπο του αγαπημένου μας συναδέλφου Πάνου Πανόπουλου, ότι δεν είναι πια κοντά μας. Ο Πάνος ήταν ένας πολύτιμος, ταλαντούχος και χρήσιμος ηθοποιός που κόσμησε με την παρουσία του το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση σε δεκάδες σειρές. Γεννημένος στις 13/4/44, πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο στον θρυλικό ΚΑΤΗΦΟΡΟ του Γιάννη Δαλιανίδη. Για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΘΒΕ…

Μαζί με την πολυσχιδή καριέρα του δημιούργησε και μια σημαντική οικογένεια κι έγινε παππούς από τον γιο του μόλις 2 μέρες πριν φύγει από την ζωή. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου από τον Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στις 6 το απόγευμα στην Συκιά Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Καλό ταξίδι Πάνο».