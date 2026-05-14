Αιματηρό επεισόδιο στην Κέρκυρα: 54χρονη μαχαίρωσε τον σύντροφό της

Συνελήφθη τα ξημερώματα σε προάστιο της Κέρκυρας μία 54χρονη για απόπειρα ανθρωποκτονίας καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί όπλων.

Ειδικότερα, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας ενημερώθηκε για τραυματισμό ενός άνδρα 57 ετών, ύστερα από επεισόδιο που σημειώθηκε, σε περιοχή περιφερειακά της πόλης του νησιού.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, οι οποίοι στο πλαίσιο διερεύνησης του περιστατικού διαπίστωσαν ότι η 54χρονη είχε τραυματίσει με αιχμηρό αντικείμενο τον 57χρονο σύντροφό της. Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

