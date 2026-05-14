Σε ονοματοδοσία οδών προχώρησε ο Δήμος Χαλκηδόνος στους οικισμούς Κουφαλίων και Χαλκηδόνας

Ο Δήμος Χαλκηδόνος προχώρησε στην ονοματοδοσία και αριθμοδοσία οδών στους οικισμούς Κουφαλίων και Χαλκηδόνας, στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών, της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών και της ορθής καταγραφής των διευθύνσεων εντός των οικισμών.

Οι σχετικές αποφάσεις εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, με τις υπ’ αριθμ. 151/2025 και 160/2025 αποφάσεις αντίστοιχα, κατόπιν γνωμοδοτήσεων της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006.

Η διαδικασία αφορά την ονοματοδοσία νέων οδών, παρόδων και πεζοδρόμων, καθώς και την τακτοποίηση και συμπλήρωση υφιστάμενων στοιχείων του οδικού δικτύου, με στόχο:

τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των δημοτών,

την αποτελεσματικότερη λειτουργία των ταχυδρομικών, διοικητικών και υπηρεσιακών διαδικασιών,

την καλύτερη εξυπηρέτηση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης,

καθώς και την ορθότερη αποτύπωση των οικισμών σε δημόσια μητρώα και ψηφιακές εφαρμογές.

Οι νέες ονομασίες οδών στον οικισμό Κουφαλίων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις:

Προέκταση Καραϊσκάκη, Προέκταση Σωκράτους, Προέκταση Πλάτωνος, Προέκταση Εθνικής Αντιστάσεως, Προέκταση Φιλίππου, Προέκταση Παύλου Μελά, Προέκταση Μάρκου Μπότσαρη, Αλεξάνδρου Παναγούλη, Κώστα Καβάφη, Ολυμπιάδος, Αγίας Ειρήνης, Αγίας Σοφίας, Κώστα Καρυωτάκη, Πάροδος Κώστα Καρυωτάκη, Νίκου Καββαδία, Πάροδος Νίκου Καββαδία, Οδυσσέα Ανδρούτσου, Πέλλας, Αισχύλου, Πάροδος Αισχύλου, Ομήρου, Λυσιστράτους, Ανδρέα Κάλβου, Πάροδος Κώστα Καβάφη, Πάροδος Ανδρέα Κάλβου, Πάροδος Μελίνας Μερκούρη, Πάροδος Καπετάν Άγρα, Σκρα, Πλάτωνος, Πάροδος Τζιβαρόπουλου, Εθνικής Αντιστάσεως, Φιλίππου, Μάρκου Μπότσαρη, Νίκης, Α’ Πάροδος 28ης Οκτωβρίου, Β’ Πάροδος 28ης Οκτωβρίου, Α’ Πάροδος Πηνελόπης Δέλτα, Β’ Πάροδος Πηνελόπης Δέλτα, Πάροδος Κωνσταντίνου Καραμανλή, Πάροδος Καβάκλι, Χριστόφορου Περραιβού και Κωνσταντίνου Χατζάκου.

Στον οικισμό Χαλκηδόνας οι νέες οδοί και πάροδοι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις:

Κώστα Βάρναλη, Κώστα Καρυωτάκη, Κωστή Παλαμά, Διονυσίου Σολωμού, Οδυσσέα Ελύτη, Γεωργίου Σεφέρη, Ομήρου, Αισχύλου, Ξενοφώντος, Θουκυδίδου, Πλουτάρχου, Ηροδότου, Κωνσταντινουπόλεως, Ιουστινιανού, Λέοντος Γ’, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’, Καπετάν Άγρα, Παλαιών Πατρών Γερμανού, Αντώνη Κατσαντώνη, Πέτρου Μαυρομιχάλη, Λάμπρου Τζαβέλα, Ιωάννη Μακρυγιάννη, Γυμνασίου, Δημοκρατίας, Παύλου Μελά, Αθανασίου Τσακάλωφ, Οδυσσέα Ανδρούτσου, Νικόλαου Σκουφά, Μαντώς Μαυρογένους, Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, Δημήτρη Παπανικολή, Εμμανουήλ Ξάνθου, Διογένους, Λάμπρου Βέικου, Λάμπρου Κατσώνη, Γεώργιου Κουντουριώτη, Δημητρίου Πλαπούτα, Κωνσταντίνου Λαχανά, Φανής Μισκάκη, Αθηνάς, Ασκληπιού, Γρηγορίου Παπαφλέσσα, Αφροδίτης, Γεώργιου Καραϊσκάκη, Εμμανουήλ Παπά, Χριστόφορου Περραιβού, Γεώργιου Σταχτούρη, Αντώνη Κριεζή, Ιωάννη Καποδίστρια, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ρήγα Φεραίου, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, Νίκου Καζαντζάκη, Εθνικής Αντιστάσεως και Εστίας, καθώς και πλήθος παρόδων και πεζοδρόμων.

Οι αποφάσεις, συνοδευόμενες από τους σχετικούς χάρτες ρυμοτομίας, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκηδόνος.