Δυναμική η πρεμιέρα του Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων με το ντοκιμαντέρ για τους Πόντιους του Δ. Ωραιοκάστρου

Δυναμική πρεμιέρα έκανε το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετονκαντήλαν», που διοργανώνει ο Δήμος Ωραιοκάστρου από τον Μάιο ως τον Οκτώβριο 2026. Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα πολιτισμού «Νέλλυ Δελή» στο Δημοτικό Κτίριο «Παύλος Μελάς» παρουσιάστηκε χθες σε πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ– αφιέρωμα στον Ποντιακό Ελληνισμό του Δήμου Ωραιοκάστρου, παραγωγής της Ένωσης Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων (ΕΠΩΦ) με τίτλο «Το Κάστρο που ξεριζώθηκε – Οι Πόντιοι του Ωραιοκάστρου».

Μέσα από τις συνεντεύξεις απόγονων των πρώτων προσφύγων που ήρθαν στο Ωραιόκαστρο ζωντάνεψαν μνήμες και εικόνες από την εγκατάσταση τους στην περιοχή, από τα ήθη, τα έθιμα, τις συνήθειες και την δημιουργική πορεία που χάραξαν στη νέα τους πατρίδα. Για το ντοκιμαντέρ μίλησαν η Μυροφόρα Ευσταθιάδου, δρ. Λαογραφίας που επιμελήθηκε την παραγωγή και έκανε την αφήγηση των κειμένων, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος (Σταυριώτης), ο συγγραφές που έγραψε τα κείμενατου ντοκιμαντέρ και ο σκηνοθέτης, Λάμπρος Καζάν.

Π. Τσακίρης: «Κρατάμε αναμμένο το καντήλι της ιστορικής μνήμης»

«Με το Φεστιβάλ δεν θέλουμε εκδηλώσεις εθιμοτυπικέςαπό συνήθεια και από υποχρέωση.Δεν θέλουμε την παράδοση κλεισμένη σε μια βιτρίνα.Θέλουμε να τη βγάλουμε έξω — στην πόλη, στους δρόμους, στις γειτονιές,στα μάτια των παιδιών μας.Θέλουμε ο Δήμος Ωραιοκάστρου να γίνει ζωντανό αρχείο», είπε στο χαιρετισμό του ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης και πρόσθεσε ότι «ο Ποντιακός Ελληνισμός δεν είναι ένα κεφάλαιο έξω από την ιστορία μας.Είναι μέσα στον χαρακτήρα του τόπου.Στη μουσική του.Στις γιορτές του.Στην ίδια την κοινωνική του συγκρότηση».

«Σήμερα, βλέποντας δίπλα στους μεγαλύτερους νέα παιδιά με τις ποντιακές στολές τους,αισθάνομαι βαθιά σιγουριά.Αυτή η εικόνα λέει τα πάντα.Υπάρχει συνέχεια.Η φλόγα δεν έσβησε.Το ‘‘κάστρο που ξεριζώθηκε’’ δεν χάθηκε.Ρίζωσε ξανά.Στάθηκε όρθιο.Έγινε κομμάτι του Ωραιοκάστρου.Αυτό το καντήλι κρατάμε αναμμένο.Αυτό παραδίδουμε στους νεότερους», τόνισε ο κ. Τσακίρης και κήρυξε την έναρξη του Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων.

«Θέλουμε να εκφράσουμε την βαθιά μας ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους που εργάστηκαν με αφοσίωση και πραγματικό ζήλο για την δημιουργία αυτού του ντοκιμαντέρ. Ένα έργο σαν αυτό δεν αποτελεί απλώς μια ιστορική καταγραφή, είναι πράξη ευθύνης απέναντι στη μνήμη και τις επόμενες γενιές», τόνισε η πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων, Χρυσούλα Κουρουκερέζη. Ευχαρίστησε επίσης τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη, και την αντιδήμαρχο Σύγχρονου Πολιτισμού, Χριστίνα Ζάπρα, για την υλοποίηση του Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων.

Η δρ. Λαογραφίας, Μυροφόρα Ευσταθιάδη, ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην δημιουργία του ντοκιμαντέρ και ανακαλώντας μνήμες της από το Ωραιόκαστρο αναφέρθηκε σε ένα δαχτυλίδι που της έδωσε όταν ήταν παιδί η Ελένη Κασιμίδου. Το δαχτυλίδι αυτό ήταν μια υπόσχεση, μια δέσμευση. Σαράντα χρόνια μετά επέστρεψε, όπως είπε, στο Ωραιόκαστρο ως λαογράφος για να αναζητήσει μέσα από το ντοκιμαντέρ την μνήμη των προσφύγων, σκύβοντας πάνω από τις αφηγήσεις των ανθρώπων.«Το υλικό που συλλέξαμε από τις συνεντεύξεις είναι πολύ μεγάλο και συγκροτεί μία ολόκληρη ‘‘κιβωτό μνήμης’’, που μπορεί να γίνουν επεισόδια τα οποία αποτυπώνουν την πολιτισμική πορεία του τόπου και των ανθρώπων του», πρόσθεσε η κ. Ευσταθιάδου.

«Η ιστορία των Ποντίων του Ωραιοκάστρου, είναι ιστορία ανθρώπων που κουβάλησαν μαζί τους έναν ολόκληρο κόσμο. Τις πατρίδες που χάθηκαν, τη γλώσσα, τη μουσική, τα έθιμα, την αξιοπρέπεια και την επιμονή να ξαναχτίσουν ζωή από την αρχή», είπε ο σκηνοθέτης Λάμπρος Καζάν και πρόσθεσε ότι «το ντοκυμαντέρ αυτό δεν προσπαθεί να ‘‘θυμίσει’’ απλώς το παρελθόν, αλλά να δείξει πώς το παρελθόν συνεχίζει να αναπνέει μέσα στο παρόν.Οι μνήμες, είναι σπόροι, που ξαναφυτρώνουν στις καρδιές των νεότερων. Με την συνειδητοποίηση πως ο ‘‘χρόνος’’ δεν υπάρχει πραγματικά, και πως οι άνθρωποι σε όλες τις εποχές, ήταν πάντα οι ίδιοι. Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα εδώ για να ταξιδέψουμε μαζί σε αυτή τη διαδρομή μνήμης, ιστορίας αλλά κυρίως, διαδρομής ανθρώπων».

Ο συγγραφέας Δημήτρης Παπαδόπουλος (Σταυριώτης), που έγραψε τα κείμενα για το ντοκιμαντέρ, μίλησε για τις μνήμες που φέρει από την παιδική του ηλικία τόσο από την οικογένειά του, όσο και από άλλους Πόντιους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στο Ωραιόκαστρο. Αναφέρθηκε στις καθημερινές τους συνήθειες, στις συγκεντρώσεις στα καφενεία, στους χορούς, στις μουσικές και στα τραγούδια. Μίλησε για την πλούσια ιστορία που έφεραν μαζί τους από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο, αναφέρθηκε στο χαρακτήρα τους, που πέρα από τις ‘‘πλάκες’’, τα αστεία και τα πειράγματα, ήταν ισχυρός και μεταμόρφωσε τον τόπο που έγινε νέα τους πατρίδα.

Την εκδήλωση παρουσίασε η Άννα Αποστολίδου, γενική γραμματέας του Συλλόγου «Φάρος Ποντίων».Πριν από την προβολή του ντοκιμαντέρ βραβεύτηκαν οι συντελεστές και αμέσως μετά μέλη της ΕΠΩΦ χόρεψαν σέρα και χειροκροτήθηκαν θερμά από το κοινό. Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ωραιοκάστρου υπό την διεύθυνση του μαέστρου Αχιλλέα Ρούση.

Κυριακή, 17 Μαΐου 2026

Την Κυριακή, 17 Μαΐου 2026, το πρωί στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ωραιόκαστρο θα τελεστεί μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας. Στη συνέχεια στο Μνημείο της Γενοκτονίας Ποντιακού Ελληνισμού, απέναντι από το Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση και θα παρουσιαστεί ο συμβολικός χορός ανδρών «Στα ίχνη της μνήμης» από μέλη της Ένωσης Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων και του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσαίου «Νέα Κοτύωρα».

Το πρόγραμμα

Το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετονκαντήλαν» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.