Ατύχημα με υποβρύχιο και αλιευτικό σκάφος ανοιχτά της Τήνου

Ατύχημα σημειώθηκε στα ανοιχτά της Τήνου, όταν η προπέλα ενός υποβρυχίου μπλέχτηκε σε δίχτυα τράτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση από το Λιμενικό Σώμα.

Ψαράς της περιοχής επικοινώνησε με τον Γιώργο Λιάγκα και ανέφερε πως αλιευτικό σκάφος είχε ρίξει δίχτυα, τα οποία φαίνεται πως μπερδεύτηκαν στις προπέλες υποβρυχίου του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο ακινητοποιήθηκε προσωρινά.

Το συμβάν σημειώθηκε μεταξύ Άνδρου και Τήνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr το αλιευτικό ήταν σε νόμιμη αλιευτική δραστηριότητα μεταξύ Τήνου και Άνδρου, όταν η προπέλα του υποβρυχίου πιάστηκε στα δίχτυα του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός.

