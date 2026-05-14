Φλώρινα: Νεαροί είχαν “καβάτζα” με πάνω από ένα κιλό χασίς

Συνελήφθησαν χθες το βράδυ σε περιοχή της Φλώρινας, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Φλώρινας, σε συνεργασία με  αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, τρεις νεαροί, ηλικίας 21, 24 και 25 ετών, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων των προαναφερόμενων αστυνομικών, εντοπίσθηκε σε περιοχή της Φλώρινας «καβάτζα», όπου οι συλληφθέντες απέκρυπταν από κοινού ναρκωτικές ουσίες.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα οι νεαροί μόλις πλησίασαν το σημείο απόκρυψης των ναρκωτικών, σε περιοχή της Φλώρινας, συνελήφθησαν από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -1- κιλό και -238- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
  • -1- ζυγαριά ακριβείας και
  • -4- κινητά τηλέφωνα.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, ενώ οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, οδηγήθηκαν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

