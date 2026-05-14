Βουλή: Πέντε δικογραφίες κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Ελέγχεται για σοβαρές αξιόποινες πράξεις

Πρωτοφανή για τα χρονικά της Βουλής όγκο δικογραφιών παράγει η εξωκοινοβουλευτική δράση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και η στρατηγική της να πολιτικοποιεί ποινικές υποθέσεις που αναλαμβάνει ως δικηγόρος.



Όπως μεταδίδει το protothema.gr, σύμφωνα με το κοινοβουλευτικό πινάκιο την προσεχή Τρίτη 19 Μαΐου η Ολομέλεια θα κληθεί να εξετάσει πέντε διαφορετικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με τη συντριπτική πλειοψηφία των δικογραφιών να έχει σχηματιστεί ύστερα απόμηνύσεις δικαστικών λειτουργών που μετέχουν στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών.



Όπως προκύπτει από τους σχετικούς φακέλους η κα Κωνσταντοπούλου ελέγχεται για σωρεία σοβαρών, αξιόποινων πράξεων όπως παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου προφορικών συνομιλιών, σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απλή συνέργεια σε απόπειρα φθοράς δημόσιας υπηρεσίας και συκοφαντική δυσφήμηση.



Πιο αναλυτικά:



• Το πρώτο αίτημα αφορά δικογραφία που σχηματίσθηκε κατόπιν μηνυτήριων αναφορών δύο δικαστικών λειτουργών, για τις αξιόποινες πράξεις αφενός της παράβασης των διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 4 του ν. 4624/2019, περί προσωπικών δεδομένων και του άρθρου 370Α παρ. 2 εδ. β΄ του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με την παραβίαση απορρήτου προφορικής συνομιλίας και αφετέρου της παράβασης του άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με τη διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, που φέρονται τελεσθείσες, στη Λάρισα, στις 19 Μαρτίου 2026.



• Το δεύτερο αίτημα υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίσθηκε αυτεπαγγέλτως και εξ αφορμής της από 20-3-2026 αναφοράς ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, της Προϊσταμένης Διεύθυνσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Λάρισας. Το εν λόγω αίτημα αφορά τις αξιόποινες πράξεις της παράβασης του άρθρου 38 παρ. 1, 2 και 4 του ν. 4624/2019, περί προσωπικών δεδομένων, της παράβασης του άρθρου 370 Α παρ. 2 εδ. α’ του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με την παραβίαση απορρήτου προφορικής συνομιλίας, της δημόσιας διακοπής και της σοβαρής διατάραξης της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας (από κοινού) και της απλής συνέργειας σε απόπειρα διακεκριμένης φθοράς πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος, οι οποίες φέρεται ότι τελέστηκαν εντός του Δικαστικού Μεγάρου της Λάρισας, στις 20 Μαρτίου 2026.



•Το τρίτο αίτημα υποβλήθηκε κατόπιν της από 8-4-2026 έκθεσης ένορκης εξέτασης, η οποία επέχει θέση έγκλησης, αστυνομικού της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, αναφορικά με την αξιόποινη πράξη της παράβασης του άρθρου 38 παρ. 1, 2, 4 του ν. 4624/2019, περί προσωπικών δεδομένων, η οποία φέρεται ότι τελέστηκε σε βάρος του εν λόγω αστυνομικού, εντός του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, στις 20 Μαρτίου 2026. Συγκεκριμένα, η κα Κωνσταντοπούλου φέρεται να τον έχει βιντεοσκοπήσει και ακολούθως να έχει αναρτήσει το υλικό αυτό σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο, χωρίς τη συναίνεσή του.



• Το πέμπτο αίτημα υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν των από 2/4/, 7/4 και 7/4/2026 εκθέσεων ένορκης εξέτασης, που επέχουν θέση μήνυσης, τριών αστυνομικών, αναφορικά με την αξιόποινη πράξη της παράβασης του άρθρου 38 παρ. 1 και 2 του ν. 4624/2019, περί προσωπικών δεδομένων, κατά συρροή, η οποία φέρεται ότι τελέστηκε σε βάρος τους, στη Λάρισα, στην είσοδο του κτιρίου του συγκροτήματος “ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την 1 Απριλίου 2026. Συγκεκριμένα, η κυρία Κωνσταντοπούλου φέρεται να τους έχει βιντεοσκοπήσει και ακολούθως να έχει αναρτήσει το υλικό αυτό σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο, χωρίς τη συναίνεσή τους.



• Το τελευταίο αίτημα υποβλήθηκε κατόπιν της από 16-2-2026 έγκλησης του Άδωνη Γεωργιάδη, για την αξιόποινη πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης που φέρεται να τελέστηκε δημόσια, κατ΄εξακολούθηση (άρθρο 363α του Ποινικού Κώδικα) σε βάρος του, στις 2 και 3 Φεβρουαρίου 2026, με δηλώσεις της στις τηλεοπτικές εκπομπές «KONTRA 24» και «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ».



Υπενθυμίζεται, ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να καταθέσει στη Βουλή την τροπολογία για την επίσπευση εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα. Αφορμή για την εισαγωγή της ρύθμισης αποτέλεσε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ανάγκη για άμεσες απαντήσεις αναφορικά με την ουσιαστική ποινική ή μη εμπλοκή βουλευτών.



Με δεδομένο όμως ότι η νομοθετικές πράξεις δεν μπορούν να είναι «φωτογραφικές» αλλά γενικές με οριζόντια εφαρμογή θα επηρεάσουν κάθε φάκελο που αφορά μέλος της Βουλής ακόμα κι αν είναι αρχηγός κόμματος όπως η κα Κωνσταντοπούλου. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον η Βουλή δώσει άδεια και άρει την ασυλία, η πλειοψηφία των συγκεκριμένων υποθέσεων πιθανότατα θα εκδικαστούν – έστω πρωτόδικα – πριν τις εκλογές.