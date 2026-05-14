MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Άνω Λιόσια: Επίθεση ομάδας Ρομά σε αστυνομικούς – Τραυματίστηκε άνδρας της ΔΙΑΣ από δάγκωμα και πέτρες

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ δέχθηκαν επίθεση από ομάδα 80 περίπου Ρομά στα Άνω Λιόσια, μετά από καταδίωξη ύποπτου οχήματος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού από πέτρες και δάγκωμα.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν ύποπτο όχημα στην περιοχή και επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αρχών και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, οδηγώντας τους αστυνομικούς σε καταδίωξη που κατέληξε στην οδό Αναγεννήσεως.

Όταν οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. προσέγγισαν το σημείο, φέρονται να δέχθηκαν επίθεση από ομάδα περίπου 80 ατόμων Ρομά, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξήλθαν από παρακείμενο καταυλισμό. Οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν πέτρες, μπουκάλια και ξύλα, προκαλώντας ένταση και αναστάτωση στην περιοχή.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκε  αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ ο οποίος μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Παράλληλα, ζημιές προκλήθηκαν και στην μηχανή ΕΛ.ΑΣ., η οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο των επιθέσεων.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε τρεις προαγωγές. Μεταξύ των συλληφθέντων όπως αναφέρουν οι πληροφορίες είναι και ο οδηγός του οχήματος που επιχείρησε να διαφύγει από τον έλεγχο, καθώς και δύο γυναίκες που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει την προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ εξετάζεται και η ταυτοποίηση επιπλέον ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση κατά των αστυνομικών.

Άνω Λιόσια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 10 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Αιματηρό επεισόδιο στην Κέρκυρα: 54χρονη μαχαίρωσε τον σύντροφό της

ΥΓΕΙΑ 5 ώρες πριν

Χανταϊός: Στα οχτώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων, σύμφωνα με τον ΠΟΥ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ποια οινοποιεία ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό για τους “δρόμους του κρασιού της Βορείου Ελλάδος”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Εκδήλωση του ΥΜΑΘ για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού – Κ. Γκιουλέκας: “Δεν πρέπει να αφήσουμε την εθνική μνήμη να ξεθωριάσει”

ΕΘΝΙΚΑ 23 ώρες πριν

Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο – Παραβιάσεις από οπλισμένα F-16 και παρενόχληση ερευνητικού σκάφους