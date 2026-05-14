Ιωάννινα: Οδηγός παρέσυρε 14χρονη σε διάβαση πεζών – Σοκαριστικό βίντεο

Αναστάτωση προκάλεσε τροχαίο στα Ιωάννινα, καθώς οδηγός έπεσε πάνω σε 14χρονη μαθήτρια τη στιγμή που διέσχιζε διάβαση πεζών.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, η μαθήτρια επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο στον κόμβο Συνάντησης στα Γιάννενα, από διάβαση πεζών. Ο οδηγός σταμάτησε και έτρεξε να τη βοηθήσει.

«Τη σήκωσε κατευθείαν ο άνθρωπος από το αυτοκίνητο και αυτό δεν έπρεπε να το κάνει. Τέλος πάντων. Ευτυχώς ήταν όλα καλά. Το θέμα είναι ότι ο Θεός την έσωσε. Στο κεφάλι, στο γόνατο έχει πληγές και καρούμπαλο στο κεφάλι», είπαν οι γονείς της στο Mega.

«Από θαύμα είναι ζωντανό το παιδί μου. Κοίταξε τον δρόμο, είδε ότι δεν ερχόταν αυτοκίνητο. Δεν είχε κανένα αυτοκίνητο από αυτά που περνούσαν φλας για να βγει από τον κόμβο. Πήγε να περάσει τη διάβαση και την χτύπησε», πρόσθεσαν στη συνέχεια.

«Το χτύπησε το παιδί. Δεν ξέρω τώρα. Αφαιρέθηκε ο άνθρωπος; Δεν πρόσεξε; Δεν υπολόγισε σωστά; Το παιδί είναι 14 χρόνων. Δεν μπορεί να υπολογίσει την ταχύτητα ενός αυτοκινήτου. Έχει μπει ήδη στη διάβαση. Είναι στη διάβαση όταν το παρασύρει», είπαν στο Live News.

