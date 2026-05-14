Νίκος Χριστοδουλίδης από Βουλή: Η Τουρκία είναι υπόλογη, η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη

Με αιχμές κατά της Τουρκίας και με έντονη αναφορά στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης απευθύνθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (14.05.2026) στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, σε μια συνεδρίαση με ιδιαίτερο πολιτικό και εθνικό συμβολισμό.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έγινε δεκτός με θερμό χειροκρότημα κατά την είσοδό του στην αίθουσα της Ολομέλειας, όπου τον υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργοί, πρώην Πρόεδροι της Βουλής, Ευρωπαίοι Επίτροποι και επικεφαλής ξένων διπλωματικών αποστολών.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μνημόνευσε τους Έλληνες που στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου στις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της. «Υποκλινόμαστε στους ηρωικούς Έλληνες αξιωματικούς, οπλίτες και πολίτες, που φώναξαν βροντερό “παρών”», ανέφερε, σημειώνοντας ότι έδωσαν «ό,τι είχαν και δεν είχαν» για να αποτρέψουν τους διχοτομικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας, τόσο το 1963 όσο και το 1974.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της τουρκικής κατοχής και των αγνοουμένων, κάνοντας λόγο για ένα έγκλημα που παραμένει ανοιχτό. «Η ελευθερία παραμένει μέχρι και σήμερα το μεγάλο διακύβευμα», τόνισε, καταγγέλλοντας ότι η Τουρκία «είναι υπόλογη» για χιλιάδες αμάχους και στρατεύσιμους που εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Το όνειρό μας είναι να ζήσουμε ελεύθερα»

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι «το όνειρό μας είναι να ζήσουμε ελεύθερα, όπως όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες», κατηγορώντας την Τουρκία ότι έχει καταπατήσει κάθε έννοια δικαίου. «Έχοντας ως όρο εντολής την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας, εργαζόμαστε ακατάπαυστα για να φτάσουμε στην επίλυση του Κυπριακού», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το ενωσιακό δίκαιο μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επίλυση.

«Δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε μόνοι»

Παράλληλα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έστειλε μήνυμα ότι η Κύπρος δεν είναι μόνη σε αυτή την προσπάθεια. «Δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε μόνοι. Έχουμε τη στήριξη πρώτα και κύρια της Ελλάδας, η οποία παραμένει ο πιο σταθερός και ανιδιοτελής σύμμαχός μας», τόνισε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της Λευκωσίας για τη διαρκή συμπαράσταση της Αθήνας. Αναφέρθηκε, επίσης, στη σημασία της υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή αποτυπώθηκε και σε επίσημη κοινή επιστολή.

«Η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη»

Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης απέρριψε κάθε συζήτηση περί λύσης δύο κρατών, διαμηνύοντας από το βήμα της Βουλής ότι η Λευκωσία δεν πρόκειται να αποδεχθεί «νομιμοποίηση της παρανομίας». «Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε για νομιμοποίηση και μονιμοποίηση του εδαφικού ακρωτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «η επανένωση από άκρου ως άκρον της Κύπρου είναι το όνειρό μας».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας συνέδεσε την προοπτική αυτή με την ανάγκη ενότητας του ελληνισμού, σημειώνοντας ότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες καταγράφηκαν όταν Αθήνα και Λευκωσία κινήθηκαν «μονιασμένες», με «ευθυκρισία και πραγματισμό». Ως κορυφαίο παράδειγμα ανέδειξε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία χαρακτήρισε αποτέλεσμα «διεκδικητικού ρεαλισμού» και αγαστής συνεργασίας με την Ελλάδα, εξαίροντας ειδικά τη συμβολή της Βουλής των Ελλήνων.

«Μόνιμος μηχανισμός στρατηγικής συνεργασίας»

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στην πρόσφατη κίνηση της Ελλάδας να αποστείλει δυνάμεις στο Ακρωτήρι μετά την επίθεση στη βρετανική βάση, χαρακτηρίζοντάς την «προπομπό ενός πρωτόγνωρου κύματος αλληλεγγύης» και ευχαριστώντας προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πέραν των ιστορικών δεσμών, υπογράμμισε, Κύπρος και Ελλάδα λειτουργούν «ανεξάρτητα και από κοινού», με θεμέλιο τις κοινές αρχές και αξίες. Όπως σημείωσε, η διμερής σχέση των δύο χωρών δεν είναι συγκυριακή, αλλά έχει εξελιχθεί σε «θεσμοθετημένο μηχανισμό στρατηγικής συνεργασίας». «Δεν πρόκειται για ακόμη μία πολιτική συνάντηση, αλλά για μόνιμο μηχανισμό κυβερνητικής συνεργασίας που θεμελιώνει τις διμερείς σχέσεις μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας είναι πολυεπίπεδη και εκτείνεται σε πολλούς τομείς.

«Οι σχέσεις Κύπρου και Ελλάδας στο καλύτερο σημείο τους»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Κύπρου και Ελλάδας «διέρχονται το καλύτερο σημείο που βρέθηκαν ποτέ», συνδέοντας τη συγκυρία με το «ιστορικό χρέος» απέναντι στον κυπριακό λαό. Όπως είπε, στόχος του είναι να εργαστεί ώστε να παραδώσει «μία πατρίδα χωρίς στρατό κατοχής, χωρίς συρματοπλέγματα, χωρίς τον φόβο που τραυμάτισε τις ζωές της δικής μου γενιάς».

Από το βήμα της Βουλής, έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας για την κοινή πορεία Ελλάδας και Κύπρου, διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για την επανένωση του νησιού. «Η επανένωση της Κύπρου είναι το τάμα που ενώνει όλους μας, ανεξαρτήτως πολιτικών προτιμήσεων», τόνισε, καταλήγοντας με αναφορά στον Γιώργο Σεφέρη: «Λίγο ακόμα θα δούμε τις αμυγδαλιές να ανθίζουν, τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο, λίγο ακόμα θα σηκωθούμε, λίγο ψηλότερα».