Ανδρέας Μικρούτσικος: Aν χάσουμε την πρώτη θέση θεωρώ υπεύθυνο τον Φωκά Ευαγγελινό

Για το αποτέλεσμα που έστησε ο Φωκάς Ευαγγελινός στη σκηνή της Eurovision, με τον Ακύλα και το Ferto, ασχολήθηκε, ξανά, ο Ανδρέας Μικρούτσικος, εξηγώντας γιατί θα θεωρήσει αποκλειστικά υπεύθυνο τον χορογράφο εάν χάσει η Ελλάδα την πρώτη θέση.

«Αυτό που θέλω να πω είναι πολύ συγκεκριμένο και αφορά ένα πρόσωπο για το οποίο έχω μιλήσει 100 φορές και τις 100 φορές έχω στήσει αγιογραφία, γιατί το αξίζει. Λέγεται Φωκάς Ευαγγελινός, το αξίζει από την κορυφή μέχρι τα νύχια, έχει πάρει δικές μας εμφανίσεις και τις έχει ανεβάσει μόνο και μόνο με τα μαγικά του χέρια και το μυαλό του. Όπου ακουμπάει το χέρι του είναι σαν τον Μίδα, έχω συνεργαστεί μαζί του, είναι αγαπημένος μου φίλος και δεν έχω πει μια κουβέντα», επισήμανε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος, μιλώντας για τη Eurovision την Πέμπτη (14.05.2026) μέσα από τον αέρα της εκπομπής «Buongiorno».

«Εδώ, όμως, αν χάσουμε την πρώτη θέση θεωρώ υπεύθυνο τον Φωκά Ευαγγελινό. Με την εξής έννοια. Δεν ξέρω αν είναι δικές του οι επιμέρους ιδέες, αλλά αυτό το κομμάτι που είδαμε χθες έχει μια σημειολογία. Η σημειολογία είναι φήμη, που ‘ναι η Παρθένα Χοροζίδου, μετά είναι η δόξα που ‘ναι οι αρχαίοι ημών πρόγονοι και μετά το χρήμα που ‘ναι ένας τύπος κόμης», πρόσθεσε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Αυτό το πράγμα, ανάμεσα στα δωμάτια να κινείται, να βλέπουμε άλλα πρόσωπα, να χάνουμε αυτό που ετοιμάζεται για να βλέπουμε αυτά τα πρόσωπα ώστε να ανέβει πάνω και σε ένα πολύ δυσκοίλιο σκηνοθετικά τηλεοπτικό πλάνο….ξαφνικά, στο μελωδικό, για πρώτη φορά ακούς ασθμαίνοντας τον Ακύλα. Γιατί; Για ποια σημειολογία; Ποιος θέλει να πει πως “είμαι μυαλοπώλης και πουλάω σημειολογικά το ένα και το άλλο”; Τι να δείξεις; Όταν το κομματάκι στην πολύ σημαντική του συναισθηματική φόρτιση απευθύνεται στη μαμά του», καταλήγει ο Ανδρέας Μικρούτσικος για το σκηνικό αποτέλεσμα της προσπάθειας του Ακύλα με το «Ferto» στη σκηνή της Eurovision 2026.

«Τι είναι αυτά τα τρία πρόσωπα; Τι είναι αυτά τα δωμάτια; Τι είναι αυτή η ανάρτηση επάνω, σε ένα wall, με σπασμένη φωνή για να κατέβει; Δεν λέω ότι δεν είναι ευρήματα, είναι ευρηματάρες αλλά δεν ευνοούν το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο συγκεκριμένος αφιονίζει τον κόσμο και, ξαφνικά, τον κάνουμε κατάκοπο. Για να περνάμε από πρόσωπα και να τον κυνηγάει ένα τσούρμο από σημειολογικές καρικατούρες! Όχι, αγαπημένε μου φίλε, όχι Φωκά μου, εν προκειμένω το χάσατε, το έχασες», κατέληξε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στην τοποθέτηση του μέσα από τον αέρα του MEGA.