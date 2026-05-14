Στάρμερ για την παραίτηση του Βρετανού υπουργού Υγείας: Λυπάμαι ειλικρινά που αποχωρεί από την κυβέρνηση

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι «λυπάται ειλικρινά» για την απόφαση του Γουές Στρίτινγκ να παραιτηθεί από τη θέση του υπουργού Υγείας.



Η παραίτηση του Στρίτινγκ, ανακοινώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης και ερμηνεύεται ως κίνηση πίεσης προς τον Στάρμερ να αποχωρήσει από την πρωθυπουργία και την ηγεσία των Εργατικών, σύμφωνα με το Sky News.



Στην απαντητική επιστολή του, ο Βρετανός πρωθυπουργός έγραψε: «Λυπάμαι πολύ που αποχωρείτε από την κυβέρνηση». Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Στρίτινγκ για τη μακροχρόνιασυνεργασία τους και για τη συμβολή του στην επιστροφή των Εργατικών στην εξουσία.



«Έχουμε συνεργαστεί για πολλά χρόνια και θέλω να σας ευχαριστήσω για όλη τη σκληρή δουλειά σας, τόσο για να επιστρέψουμε στην κυβέρνηση όσο και για όσα πετύχατε ως υπουργός Υγείας», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο Στάρμερ στάθηκε ιδιαίτερα στο έργο του πρώην υπουργού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS), υποστηρίζοντας ότι συνέβαλε στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και στην αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων του συστήματος.



Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στα ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα των πρόσφατων τοπικών εκλογών για τους Εργατικούς, όπου το κόμμα έχασε σχεδόν 1.500 έδρες, καθώς και τον έλεγχο του Senedd στην Ουαλία και δεκάδων τοπικών συμβουλίων στην Αγγλία.



«Τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών της περασμένης εβδομάδας ήταν εξαιρετικά δύσκολα» σημείωσε ο Στάρμερ, προσθέτοντας ότι πολλά στελέχη του κόμματος είδαν στενούς πολιτικούς συνεργάτες τους να χάνουν τις έδρες τους.



Ο Βρετανός πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι των Εργατικών αποτελούν πλέον μεγαλύτερη απειλή από ποτέ για τις αξίες του κόμματος και για τη χώρα.



«Όλοι στο κόμμα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι αντίπαλοί μας είναι πιο επικίνδυνοι από ποτέ. Αποτελούν πραγματική απειλή για τις αξίες που υπερασπιζόμαστε, για τις κοινότητες που εκπροσωπούμε και για τη χώρα που αγαπάμε» ανέφερε.



Κλείνοντας την επιστολή του, ο Στάρμερ τόνισε ότι θεωρεί υποχρέωση όλων των στελεχών των Εργατικών να ανταποκριθούν σε αυτό που χαρακτήρισε «μάχη για την ψυχή του έθνους».



Στην τελευταία του πρόταση, ο Στάρμερ πρόσθεσε ότι ελπίζει οι δύο τους «να μπορούν να συνεργαστούν» εντός του κόμματος.