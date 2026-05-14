Καρχαρίας βγήκε στα ρηχά σε παραλία της Βοιωτίας – Δείτε το βίντεο

Μπροστά σε ένα απρόσμενο θέαμα βρέθηκαν επισκέπτες και κάτοικοι στην περιοχή Άσπρα Σπίτια της Βοιωτίας, όταν είδαν στη θάλασσα έναν μικρό καρχαρία.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο καρχαρίας είχε βγει στα ρηχά νερά.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για νεαρής ηλικίας γαλάζιο καρχαρία.

Το είδος Prionace glauca είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα είδη καρχαρία στη Μεσόγειο Θάλασσα, αν και σπάνια πλησιάζει σε τόσο μικρή απόσταση από τις ακτές.

