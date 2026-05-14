Πωλίνα για Γιώργο Μαρίνο: Ήταν προστυχιά που μια εκπομπή πήρε πλάνα του, ενώ ο άνθρωπος δεν είχε επαφή

Για την απώλεια του καλού της φίλου και συναδέλφου, Γιώργου Μαρίνου, κλήθηκε να μιλήσει η Πωλίνα.

Η Πωλίνα το απόγευμα της Πέμπτης (14.05.2026), βρέθηκε μαζί με τον Κώστα Μπίγαλη στο πλατό της εκπομπής «Στούντιο 4» με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στην ΕΡΤ1 και μίλησαν για όλα. Η γνωστή τραγουδίστρια μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον Γιώργο Μαρίνο.

«Τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος είχε απομακρυνθεί και αυτό πιστεύω ότι έπρεπε να το σεβαστούν, πάρα πολύς κόσμος. Εγώ θεώρησα ότι αυτή η ησυχία, που ήθελε, ήταν η μεγάλη του επιθυμία. Όταν άρχισε να καταλαβαίνει ότι είχε χάσει πλέον την επαφή με το περιβάλλον, με τους δικούς του ανθρώπους», επισήμανε η γνωστή τραγουδίστρια.

«Σεβάστηκα αυτό που ήθελε, που ήταν μόνος του σε έναν δικό του κόσμο. Γι’ αυτό θεώρησα μεγάλη προστυχιά μια εκπομπή που πήγαν, υποτίθεται με τη δική του έγκριση, να του πάρουν πλάνα, ενώ ο άνθρωπος δεν είχε καμία επαφή», πρόσθεσε η Πωλίνα.

«Θέλω να θυμάμαι όλα αυτά τα οποία ζήσαμε μαζί. Πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές πληροφορίες. Αυτό που ζήσαμε μέσα στη Μέδουσα δεν ξαναγίνεται και αυτή η συνέχεια που έζησα μετά, με τον Σταμάτη Κραουνάκη, είναι ακριβώς όσα πήραμε κάτω στο υπόγειο που λεγόταν Μέδουσα. Δεν ξαναγίνεται αυτό», συμπλήρωσε, ακόμα, η Πωλίνα στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση.

