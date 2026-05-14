Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε νοσηλευτή που κατηγορείται ότι άσκησε βία σε ανήλικο κατά τη διάρκεια εξέτασης

Ένας 47χρονος νοσηλευτής συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζοντας την κατηγορία πως χτύπησε έναν ανήλικο κατά τη διάρκεια εξέτασης.

Την καταγγελία στις Αρχές έκανε η μητέρα του 16χρονου, η οποία ανέφερε πως εντόπισε μελανιές στον λαιμό του γιου της μετά την εξέταση. Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, ο 47χρονος νοσηλευτής άσκησε βία στον ανήλικο κατά της διάρκεια εξέτασης σε παιδοψυχιατρική κλινική νοσοκομείου της πόλης.

O 47χρονος συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία

Θεσσαλονίκη

