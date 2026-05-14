Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Δημιουργούνται ηθικά ζητήματα για το ακίνητό του που μίσθωσε το δημόσιο

Για ερωτήματα που γεννώνται στο ηθικό σκέλος, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μετά το δημοσίευμα για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη που μίσθωσε το Δημόσιο λίγες ημέρες πριν το πρώτο Μνημόνιο και τα 1,2 εκατ. ευρώ που έχουν δοθεί έκτοτε.

«Πώς είναι δυνατόν ο κ. Ανδρουλάκης που έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική αμφισβητώντας τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, να εισπράττει αυτά τα ποσά από το δημόσιο; Τα ερωτήματα αυτά γεννώνται πολύ παραπάνω αν τα βάλει κανείς δίπλα σε αυτά με το πώς έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια περιστατικά στο ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Με αφορμή, δε, την απάντηση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως «ούτε ο υπουργός Υγείας -όπως απάντησε ήδη- ούτε εμείς, ούτε εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση θέτω ζήτημα νομιμότητας γιατί η κυβέρνηση δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα».

Σχολίασε, μάλιστα, ότι «η ίδια η συμπεριφορά Ανδρουλάκη, η ρητορική του, οι επιθέσεις που κάνει ο ίδιος και οι συνεργάτες, το ΠΑΣΟΚ είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με αυτό που διαβάζουμε»

«Ως προς το σκέλος της αντίδρασης και απάντησης και εδώ γεννώνται πολλά θέματα: δέχεται μια επίθεση ο Γεωργιάδης επειδή βγαίνει και τα λέει. Ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να μην μιλάς πολύ. Εδώ το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλλει κίνηση νομικών διαδικασιών. Να μας διευκρινίσει αν κινείται κατά του μέσου και του δημοσιογράφου. Ο κ. Γεωργιάδης δεν έθεσε κανένα νομικό ζήτημα. Αν σκέφτονται να κινηθούν κατά του κ. Γεωργιάδη, αναρωτιέμαι αν θα δεχόμαστε μηνύσεις επειδή κάνουμε κριτική σε θέματα ηθικής, δηλαδή πολιτική κριτική. Αν το κάνουμε αυτό, εμείς τι να πούμε για τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ, Οι χαρακτηρισμοί που έχουμε δεχθεί και στελέχη και ο πρωθυπουργός, αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία δεν θα έχει τέλος αυτό», πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

«Αν αναφέρεται σε δημοσιογράφους τότε έχει ενδιαφέρον. Το ΠΑΣΟΚ υιοθετεί εκθέσεις οργανώσεων δημοσιογράφων με ή χωρίς σύνορα και φωνάζει κατά των SLAPPS. Να μας εξηγήσει πώς συνάδει αυτό με την στάση του απέναντι στο δημοσίευμα» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το ακίνητο Ανδρουλάκη, καταλήγοντας: «Δεν θα γίνουμε σαν και εκείνους που έχουν μετατρέψει την βουλή σε δικαστήριο και ατελείωτη τηλεδίκη και δια ζώσης ακροαματική διαδικασία».