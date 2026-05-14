Γαλάζια Σημαία 2026: Στην κορυφή ξανά η Χαλκιδική – Δείτε τις 93 βραβευμένες παραλίες

Η Ελλάδα κατέκτησε για ακόμη μια χρονιά τη 2η θέση παγκοσμίως στο διεθνές πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία», ανάμεσα σε 51 χώρες, συγκεντρώνοντας 624 βραβευμένες ακτές. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής, με 93 σημαίες σε ακτές, όπως και πέρσι.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαρκή πρόοδο της χώρας στην προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα των παράκτιων περιοχών της.

Δείτε αναλυτικά τα βραβεία σε Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Καβάλα και Θάσο

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [93]

Δήμος Αριστοτέλη

Mount Athos Ιερισσού

Αγ. Παύλος/Alexandros Palace Hotel

Αλυκές

Ιερισσός/Δημοτική 1

Ιερισσός/Δημοτική 2

Ιερισσός/Δημοτική 3

Κάμπος

Καμπούδι 1/Ακτή Ουρανούπολη

Καμπούδι 2/Θεοξένια

Καμπούδι 3/Άκραθως

Κομίτσα

Νέα Ρόδα 2

Ολυμπιάδα

Ουρανούπολη 2/Eagles Palace

Ουρανούπολη 3/Aristoteles

Δήμος Σιθωνίας

Αρμενιστής

Ελαιών

Ελιά 2/Anthemus

Ελιά/Acrotel

Καλογριάς

Λαγομάνδρα/Lagomandra Beach Hotel

Λιβροχιό 1

Μακριά Λαγκάδα/Porfi Beach

Μαρμαράς

Νικήτη 2

Παράδεισος

Πλατανίτσι

Πόρτο Καρράς 1/Κόχη

Πόρτο Καρράς 2/Σιθωνία Μελίτων

Σαλονικιού

Σάρτι 1

Στυλαδαριό/Poseidon Hotel Sea Resort

Συκιά

Τορώνη

Δήμος Πολυγύρου

Γερακινή

Γερακινή/Ikos Olivia

Καλύβες

Μεταμόρφωση

Σαργκάνι/Blue Dolphin

Ψακούδια Ανατολικά

Ψακούδια Δυτικά

Δήμος Κασσάνδρας

Sani Dunes

Άθυτος/Afitis Hotel

Άθυτος/Βάρκες

Ελάνη

Καλλιθέα-Δημοτικό Αναψυκτήριο

Καλλιθέα/Άμμων Ζευς

Κάνιστρο/Miraggio

Κοινοτική Πλαζ Νέας Σκιώνης

Κρυοπηγή 2/Alexander Τhe Great Beach Hotel

Κρυοπηγή 4/Kassandra Palace

Κρυοπηγή Δημοτικό Αναψυκτήριο

Λουτρά Αγίας Παρασκευής

Μένδη Καλάνδρα

Μόλα Καλύβα

Παλιούρι Κάνιστρο

Πευκοχώρι Yalla-Flegra

Πευκοχώρι-Fyki Beach

Πολύχρονο 3

Πολύχρονο-Cocones Beach

Πολύχρονο/Azur Hotel

Ποσείδι /Possidi Holidays Resort

Ποσείδι Pohonda

Ποσείδι Κέντρο

Ποσείδι-Αιγαιοπελαγήτικα

Ποσείδι/Cocus

Σάνη 2/Sani Beach

Σάνη 3/Sani Club

Σάνη Αστερίας

Σίβηρη Κέντρο

Φούρκα

Χανιώτη 1

Χανιώτη 3/Domes Noruz Kassandra

Δήμος Νέας Προποντίδας

Βεργιά

Γεωπονικά-Μυκονιάτικα

Διονυσίου

Ελαιώνας/Ikos Oceania

Μουριές

Νέα Ηράκλεια

Νέα Ηράκλεια-Σαχάρα

Νέα Καλλικράτεια

Νέα Μουδανιά

Νέα Πλάγια

Νέα Ποτίδαια Προποντίδας

Νέα Ποτίδαια/Portes Beach

Νέα Ποτίδαια-Ανατολικά Διώρυγας Τορωναίου

Πορταριά

Πόρτες/Portes Lithos

Ρόα/Pomegranate Wellness Spa & Potidea Palace

Σωζόπολη Κέντρο

Σωζόπολη/Ναυτίλος

Τρίγλια

Φλογητά



Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [13]

Δήμος Βόλβης

Ασπροβάλτα

Νέα Βρασνά

Παραλία Βρασνών

Πόρτο Φίνο

Σερραϊκή Ακτή

Σταυρός Ανατολική

Σταυρός Δυτική

Σταυρός Κεντρική

Δήμος Θερμαϊκού

Αγ. Τριάδα / ΠΙΚΠΑ

Μηχανιώνα-Τουρμπαλί

Νέοι Επιβάτες

Περαία-Κοχύλι

Περαία-Πλατεία Μνήμης

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ [15]

Δήμος Κατερίνης

Καλλιθέα

Καλλιθέα/Mediterranean Village

Κορινός

Ολυμπιακή Ακτή

Παραλία

Περίσταση

Δήμος Δίου-Ολύμπου

Βαρικό

Λεπτοκαρυά

Λεπτοκαρυά 2

Λιτόχωρο

Ν.Παντελεήμονας-Σκοτίνα

Ν.Παντελεήμονας-Σκοτίνα 2

Νέοι Πόροι

Πλάκα

Πλαταμώνας



Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ [9]

Δήμος Νέστου

Αμμόγλωσσα Κεραμωτή/Paralia Beach

Δήμος Καβάλας

Μπάτης

Περιγιάλι

Τόσκα/Tosca Beach

Δήμος Παγγαίου

Αμμόλοφοι

Νέα Ηρακλείτσα

Νέα Πέραμος

Οφρύνιο/Τούζλα

Σαρακήνα



Π.Ε. ΘΑΣΟΥ [5]

Δήμος Θάσου

Θάσος Πόλη/Λιμανάκι

Μακρύαμμος

Πευκάρι 2/Alexandra Beach

Πρίνος Δασύλιο 2/Ilio Mare Beach

Χρυσή Αμμουδιά/Golden Beach Camping

Δείτε όλο τον κατάλογο των βραβευμένων ελληνικών ακτών, μαρίνων και τουριστικών σκαφών ΕΔΩ

Η ανακοίνωση της ΕΕΠΦ και η επετειακή χρονιά

Οι φετινές βραβεύσεις ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία». Η εκδήλωση εντάχθηκε στις επετειακές δράσεις για τα 75 χρόνια λειτουργίας της ΕΕΠΦ και τελούσε υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Η Ελλάδα διατηρεί σταθερά ανοδική πορεία, καθώς κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των βραβευμένων σημείων, που φέτος ξεπέρασαν και πάλι τα 600. Η χώρα κατέχει το 14% των συνολικών βραβευμένων ακτών μεταξύ των 51 συμμετεχουσών χωρών.

Πρώτος νομός αναδείχθηκε η Χαλκιδική με 93 σημαίες, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης παρέμεινε στην κορυφή με 154 βραβευμένες ακτές. Συνολικά, η Διεθνής Επιτροπή απένειμε 4.378 σημαίες σε ακτές, 747 σε μαρίνες και 158 σε τουριστικά σκάφη παγκοσμίως.

Η εκδήλωση και τα μηνύματα για τον τουρισμό

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, θεσμικών φορέων και στελεχών του τουριστικού τομέα, υπογραμμίζοντας τη σημασία του θεσμού για τη εθνική τουριστική στρατηγική και την προβολή της χώρας διεθνώς.

Την έναρξη της εκδήλωσης έκαναν ο Πρόεδρος της ΕΕΠΦ και Πρόεδρος του Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE) Νίκος Πέτρου, καθώς και η Υπεύθυνη Συντονισμού του Προγράμματος Σταματίνα Συρίγου.

Οι επόμενες αλλαγές στο Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία»

Ο κ. Πέτρου τόνισε ότι το Πρόγραμμα αποτελεί εδώ και 40 χρόνια διεθνές πρότυπο ποιότητας και ασφάλειας των ακτών, αναδεικνύοντας τη συνεχή προσπάθεια και τη δέσμευση των διαχειριστών τους. Παράλληλα, εξήγησε πως, λόγω των νέων διεθνών απαιτήσεων και των αυστηρότερων προϋποθέσεων που θα ισχύσουν από το 2028, αποφασίστηκε η εισαγωγή μιας μεταβατικής βράβευσης διετούς διάρκειας για το 2026–2027.

Οι ετήσιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν κανονικά, ωστόσο για το 2027 οι διαχειριστές θα υποβάλλουν μόνο τα ετήσια στοιχεία που θα εξετάζονται από την Εθνική Επιτροπή. Το μέτρο αυτό μειώνει το διοικητικό βάρος και προσφέρει περισσότερο χρόνο προσαρμογής στα νέα κριτήρια, χωρίς να επηρεάζει την ποιότητα των ακτών.

Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος της ΕΕΠΦ, η απόφαση είναι προσωρινή και λειτουργεί ως μηχανισμός προσαρμογής, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και τη συνέπεια του Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» σε διεθνές επίπεδο.