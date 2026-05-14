Γαλάζια Σημαία 2026: Στην κορυφή ξανά η Χαλκιδική – Δείτε τις 93 βραβευμένες παραλίες
Η Ελλάδα κατέκτησε για ακόμη μια χρονιά τη 2η θέση παγκοσμίως στο διεθνές πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία», ανάμεσα σε 51 χώρες, συγκεντρώνοντας 624 βραβευμένες ακτές. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής, με 93 σημαίες σε ακτές, όπως και πέρσι.
Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαρκή πρόοδο της χώρας στην προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα των παράκτιων περιοχών της.
Δείτε αναλυτικά τα βραβεία σε Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Καβάλα και Θάσο
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [93]
Δήμος Αριστοτέλη
Mount Athos Ιερισσού
Αγ. Παύλος/Alexandros Palace Hotel
Αλυκές
Ιερισσός/Δημοτική 1
Ιερισσός/Δημοτική 2
Ιερισσός/Δημοτική 3
Κάμπος
Καμπούδι 1/Ακτή Ουρανούπολη
Καμπούδι 2/Θεοξένια
Καμπούδι 3/Άκραθως
Κομίτσα
Νέα Ρόδα 2
Ολυμπιάδα
Ουρανούπολη 2/Eagles Palace
Ουρανούπολη 3/Aristoteles
Δήμος Σιθωνίας
Αρμενιστής
Ελαιών
Ελιά 2/Anthemus
Ελιά/Acrotel
Καλογριάς
Λαγομάνδρα/Lagomandra Beach Hotel
Λιβροχιό 1
Μακριά Λαγκάδα/Porfi Beach
Μαρμαράς
Νικήτη 2
Παράδεισος
Πλατανίτσι
Πόρτο Καρράς 1/Κόχη
Πόρτο Καρράς 2/Σιθωνία Μελίτων
Σαλονικιού
Σάρτι 1
Στυλαδαριό/Poseidon Hotel Sea Resort
Συκιά
Τορώνη
Δήμος Πολυγύρου
Γερακινή
Γερακινή/Ikos Olivia
Καλύβες
Μεταμόρφωση
Σαργκάνι/Blue Dolphin
Ψακούδια Ανατολικά
Ψακούδια Δυτικά
Δήμος Κασσάνδρας
Sani Dunes
Άθυτος/Afitis Hotel
Άθυτος/Βάρκες
Ελάνη
Καλλιθέα-Δημοτικό Αναψυκτήριο
Καλλιθέα/Άμμων Ζευς
Κάνιστρο/Miraggio
Κοινοτική Πλαζ Νέας Σκιώνης
Κρυοπηγή 2/Alexander Τhe Great Beach Hotel
Κρυοπηγή 4/Kassandra Palace
Κρυοπηγή Δημοτικό Αναψυκτήριο
Λουτρά Αγίας Παρασκευής
Μένδη Καλάνδρα
Μόλα Καλύβα
Παλιούρι Κάνιστρο
Πευκοχώρι Yalla-Flegra
Πευκοχώρι-Fyki Beach
Πολύχρονο 3
Πολύχρονο-Cocones Beach
Πολύχρονο/Azur Hotel
Ποσείδι /Possidi Holidays Resort
Ποσείδι Pohonda
Ποσείδι Κέντρο
Ποσείδι-Αιγαιοπελαγήτικα
Ποσείδι/Cocus
Σάνη 2/Sani Beach
Σάνη 3/Sani Club
Σάνη Αστερίας
Σίβηρη Κέντρο
Φούρκα
Χανιώτη 1
Χανιώτη 3/Domes Noruz Kassandra
Δήμος Νέας Προποντίδας
Βεργιά
Γεωπονικά-Μυκονιάτικα
Διονυσίου
Ελαιώνας/Ikos Oceania
Μουριές
Νέα Ηράκλεια
Νέα Ηράκλεια-Σαχάρα
Νέα Καλλικράτεια
Νέα Μουδανιά
Νέα Πλάγια
Νέα Ποτίδαια Προποντίδας
Νέα Ποτίδαια/Portes Beach
Νέα Ποτίδαια-Ανατολικά Διώρυγας Τορωναίου
Πορταριά
Πόρτες/Portes Lithos
Ρόα/Pomegranate Wellness Spa & Potidea Palace
Σωζόπολη Κέντρο
Σωζόπολη/Ναυτίλος
Τρίγλια
Φλογητά
Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [13]
Δήμος Βόλβης
Ασπροβάλτα
Νέα Βρασνά
Παραλία Βρασνών
Πόρτο Φίνο
Σερραϊκή Ακτή
Σταυρός Ανατολική
Σταυρός Δυτική
Σταυρός Κεντρική
Δήμος Θερμαϊκού
Αγ. Τριάδα / ΠΙΚΠΑ
Μηχανιώνα-Τουρμπαλί
Νέοι Επιβάτες
Περαία-Κοχύλι
Περαία-Πλατεία Μνήμης
Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ [15]
Δήμος Κατερίνης
Καλλιθέα
Καλλιθέα/Mediterranean Village
Κορινός
Ολυμπιακή Ακτή
Παραλία
Περίσταση
Δήμος Δίου-Ολύμπου
Βαρικό
Λεπτοκαρυά
Λεπτοκαρυά 2
Λιτόχωρο
Ν.Παντελεήμονας-Σκοτίνα
Ν.Παντελεήμονας-Σκοτίνα 2
Νέοι Πόροι
Πλάκα
Πλαταμώνας
Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ [9]
Δήμος Νέστου
Αμμόγλωσσα Κεραμωτή/Paralia Beach
Δήμος Καβάλας
Μπάτης
Περιγιάλι
Τόσκα/Tosca Beach
Δήμος Παγγαίου
Αμμόλοφοι
Νέα Ηρακλείτσα
Νέα Πέραμος
Οφρύνιο/Τούζλα
Σαρακήνα
Π.Ε. ΘΑΣΟΥ [5]
Δήμος Θάσου
Θάσος Πόλη/Λιμανάκι
Μακρύαμμος
Πευκάρι 2/Alexandra Beach
Πρίνος Δασύλιο 2/Ilio Mare Beach
Χρυσή Αμμουδιά/Golden Beach Camping
Δείτε όλο τον κατάλογο των βραβευμένων ελληνικών ακτών, μαρίνων και τουριστικών σκαφών ΕΔΩ
Η ανακοίνωση της ΕΕΠΦ και η επετειακή χρονιά
Οι φετινές βραβεύσεις ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία». Η εκδήλωση εντάχθηκε στις επετειακές δράσεις για τα 75 χρόνια λειτουργίας της ΕΕΠΦ και τελούσε υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.
Η Ελλάδα διατηρεί σταθερά ανοδική πορεία, καθώς κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των βραβευμένων σημείων, που φέτος ξεπέρασαν και πάλι τα 600. Η χώρα κατέχει το 14% των συνολικών βραβευμένων ακτών μεταξύ των 51 συμμετεχουσών χωρών.
Πρώτος νομός αναδείχθηκε η Χαλκιδική με 93 σημαίες, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης παρέμεινε στην κορυφή με 154 βραβευμένες ακτές. Συνολικά, η Διεθνής Επιτροπή απένειμε 4.378 σημαίες σε ακτές, 747 σε μαρίνες και 158 σε τουριστικά σκάφη παγκοσμίως.
Η εκδήλωση και τα μηνύματα για τον τουρισμό
Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, θεσμικών φορέων και στελεχών του τουριστικού τομέα, υπογραμμίζοντας τη σημασία του θεσμού για τη εθνική τουριστική στρατηγική και την προβολή της χώρας διεθνώς.
Την έναρξη της εκδήλωσης έκαναν ο Πρόεδρος της ΕΕΠΦ και Πρόεδρος του Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE) Νίκος Πέτρου, καθώς και η Υπεύθυνη Συντονισμού του Προγράμματος Σταματίνα Συρίγου.
Οι επόμενες αλλαγές στο Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία»
Ο κ. Πέτρου τόνισε ότι το Πρόγραμμα αποτελεί εδώ και 40 χρόνια διεθνές πρότυπο ποιότητας και ασφάλειας των ακτών, αναδεικνύοντας τη συνεχή προσπάθεια και τη δέσμευση των διαχειριστών τους. Παράλληλα, εξήγησε πως, λόγω των νέων διεθνών απαιτήσεων και των αυστηρότερων προϋποθέσεων που θα ισχύσουν από το 2028, αποφασίστηκε η εισαγωγή μιας μεταβατικής βράβευσης διετούς διάρκειας για το 2026–2027.
Οι ετήσιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν κανονικά, ωστόσο για το 2027 οι διαχειριστές θα υποβάλλουν μόνο τα ετήσια στοιχεία που θα εξετάζονται από την Εθνική Επιτροπή. Το μέτρο αυτό μειώνει το διοικητικό βάρος και προσφέρει περισσότερο χρόνο προσαρμογής στα νέα κριτήρια, χωρίς να επηρεάζει την ποιότητα των ακτών.
Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος της ΕΕΠΦ, η απόφαση είναι προσωρινή και λειτουργεί ως μηχανισμός προσαρμογής, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και τη συνέπεια του Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» σε διεθνές επίπεδο.