Περιστέρι: Καταδικάστηκαν οι γονείς των έξι παιδιών που ζούσαν σε τρώγλη

Ένοχοι για έκθεση ανηλίκου σε βαθμό πλημμελήματος, κρίθηκαν από το Αυτόφωρο οι γονείς στο Περιστέρι που μαζί με τα έξι παιδιά τους ζούσαν σε ένα δώμα-τρώγλη γεμάτη περιττώματα και σκουπίδια.

Σύμφωνα με το newsit.gr, το δικαστήριο επέβαλε στον κάθε γονιό, που συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για την υπόθεση στο Περιστέρι, ποινή φυλάκισης 16 μηνών.

Η ποινή είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Υπενθυμίζεται πως τα έξι παιδιά βρέθηκαν σε άθλιες συνθήκες να ζουν μαζί με τους δυο γονείς τους σε άθλια κατάσταση σε ένα δώμα στο Περιστέρι.

