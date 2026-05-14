MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Μαλδίβες:  Πέντε Ιταλοί έχασαν τη ζωή τους εξερευνώντας υποβρύχιο σπήλαιο

|
THESTIVAL TEAM

Πέντε Ιταλοί βρήκαν τον θάνατο ενώ εξερευνούσαν υποβρύχιο σπήλαιο στις Μαλδίβες, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών.


Το δυστύχημα συνέβη στην ατόλη Βάαβου, όπου μια ομάδα τουριστών έκανε κατάδυση με ειδικό εξοπλισμό (scuba diving), εξερευνώντας υποβρύχια σπήλαια σε βάθος περίπου 50 μέτρων, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών στη Ρώμη.

Οι τοπικές αρχές διεξάγουν έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Η ιταλική πρεσβεία στη Σρι Λάνκα έχει αναλάβει να ενημερώσει τις οικογένειες των θυμάτων και να παράσχει προξενική συνδρομή.

Μαλδίβες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Η απάντηση της Μπριζίτ Μακρόν στο SMS του Μακρόν στην Ιρανή ηθοποιό: “Δεν κοιτάζω το κινητό του συζύγου μου”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσπρωτία: Μεθυσμένος οδηγός φορτηγού “ξήλωσε” πεζοδρόμιο 50 μέτρων σε τούνελ στην Εγνατία – Δείτε εικόνες

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

“Αλ Τσαντίρι Νιουζ”: Συγκίνησε το “ντουέτο” του Αντώνη Ρέμου με τη Μαρινέλλα – “Αυτές ήταν οι τελευταίες μας κουβέντες”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Τραυματίστηκε 16χρονος μαθητής σε τροχαίο στη Χαλκίδα – Μεταφέρθηκε στην Αθήνα

MEDIA NEWS 9 ώρες πριν

Όλο το ταξίδι του Ακύλα πριν ανέβει στη σκηνή της Βιέννης: Θα προβληθεί ταινία με την πορεία του στη Eurovision

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Ο Απόλλων Καλαμαριάς επέστρεψε στη SL2 – Το μήνυμα της Χρύσας Αράπογλου για την άνοδο