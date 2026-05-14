Βόλος: Ηλικιωμένη πέταξε από το μπαλκόνι χρήματα και κοσμήματα σε απατεώνες

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ηλικιωμένη στον Βόλο, με δύο άτομα να συλλαμβάνονται από την ΕΛΑΣ μετά από επιχείρηση εντοπισμού στη Λάρισα.



Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τετάρτης (13/5) όταν η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος, προσποιούμενος αρχικά τον γιατρό, προφασίστηκε ότι στενό συγγενικό της πρόσωπο χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης και νοσηλείας.



Ακολούθως, υπήρξε νεότερη επικοινωνία, όπου παρουσιάστηκε ως «δήθεν» αστυνομικός και, αφού επανέλαβε παρόμοια λόγια, την έπεισε να πετάξει από το μπαλκόνι της οικίας της μία νάιλον σακούλα, στην οποία είχε τοποθετήσει το χρηματικό ποσό των 4.845 ευρώ, καθώς και κοσμήματα.



Κάτω από το σπίτι, ανέμενε η 49χρονη, η οποία παρέλαβε την σακούλα και αποχώρησε επιβιβαζόμενη σε όχημα.



Από την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας, το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δράστες εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας και ακινητοποιήθηκε, με την συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.



Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα αφαιρεθέντα, τα οποία αποδόθηκαν στην παθούσα. Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.



Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου.

