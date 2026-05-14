MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ έχει την στήριξη του υπουργικού συμβουλίου, υποστηρίζει η υπουργός Παιδείας

|
THESTIVAL TEAM

Ο Κιρ Στάρμερ έχει την στήριξη του υπουργικού συμβουλίου, δήλωσε σήμερα (14/05/2026) η υπουργός Παιδείας στη Βρετανία, Μπρίτζετ Φίλιπσον.

Παράλληλα επισημαίνει πως απαιτείται ανασύνταξη και επαναπροσδιορισμός προτεραιοτήτων στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, μετά την παραίτηση του Γουές Στρίτινγκ από τη θέση του υπουργού Υγείας στη Βρετανία.

«Προκάλεσε μεγάλη αναταραχή. Δεν πρόκειται να το κρύψω. Αλλά θεωρώ πως σήμερα έχουμε μια ευκαιρία να κάνουμε ένα διάλειμμα, απλώς για να πάρουμε μια ανάσα και πραγματικά να επιδιώξουμε να προχωρήσουμε», είπε η Φίλιπσον σε δημοσιογράφους.

«Αυτό που μπορώ να πω ξεκάθαρα είναι ότι ο πρωθυπουργός έχει την πλήρη υποστήριξή μου, εξακολουθεί να έχει την πλήρη υποστήριξή μου, κι έχει το υπουργικό συμβούλιο στο πλευρό του», συμπλήρωσε.

Βρετανία Κιρ Στάρμερ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον ποταμό Λουδία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Διαψεύδει η FedEx ότι αποχωρεί από το αεροδρόμιο “Μακεδονία”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Αιματηρό επεισόδιο στην Κέρκυρα: 54χρονη μαχαίρωσε τον σύντροφό της

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 19 ώρες πριν

Είναι πιο βρώμικο από τουαλέτα – Αυτό είναι το σημείο του αυτοκινήτου που δεν καθαρίζεις ποτέ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Κρήτη: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με μηχανή στον Άγιο Νικόλαο – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Γιώργος Χριστοδούλου: Κινδύνεψα να μείνω χωρίς δουλειά γιατί ήμουν υπέρ το δέον εκλεκτικός και είπα πολλά όχι