Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ έχει την στήριξη του υπουργικού συμβουλίου, υποστηρίζει η υπουργός Παιδείας

Ο Κιρ Στάρμερ έχει την στήριξη του υπουργικού συμβουλίου, δήλωσε σήμερα (14/05/2026) η υπουργός Παιδείας στη Βρετανία, Μπρίτζετ Φίλιπσον.

Παράλληλα επισημαίνει πως απαιτείται ανασύνταξη και επαναπροσδιορισμός προτεραιοτήτων στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, μετά την παραίτηση του Γουές Στρίτινγκ από τη θέση του υπουργού Υγείας στη Βρετανία.

«Προκάλεσε μεγάλη αναταραχή. Δεν πρόκειται να το κρύψω. Αλλά θεωρώ πως σήμερα έχουμε μια ευκαιρία να κάνουμε ένα διάλειμμα, απλώς για να πάρουμε μια ανάσα και πραγματικά να επιδιώξουμε να προχωρήσουμε», είπε η Φίλιπσον σε δημοσιογράφους.

«Αυτό που μπορώ να πω ξεκάθαρα είναι ότι ο πρωθυπουργός έχει την πλήρη υποστήριξή μου, εξακολουθεί να έχει την πλήρη υποστήριξή μου, κι έχει το υπουργικό συμβούλιο στο πλευρό του», συμπλήρωσε.