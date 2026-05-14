MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΠΑΑΤ: Αποζημιώσεις 3,6 εκατ. ευρώ σε 226 κτηνοτρόφους για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

|
THESTIVAL TEAM

Αποζημιώσεις ύψους 3,6 εκατ. ευρώ θα πιστωθούν σήμερα και τις επόμενες ημέρες σε 226 κτηνοτρόφους στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι αποζημιώσεις αφορούν σε ζώα που θανατώθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων εξάλειψης της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καταβάλλονται 164.545,70 ευρώ σε 34 δικαιούχους, ενώ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καταβάλλονται 3.463.804,30 ευρώ σε 192 δικαιούχους.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΑΑΤ, στις 28 Απριλίου είχε προηγηθεί η καταβολή 22.757.594,65 ευρώ σε 849 δικαιούχους για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς των αιγοπροβάτων και αφθώδους πυρετού. Με τη σημερινή καταβολή, οι αποζημιώσεις που έχουν πληρωθεί το 2026 για θανατωθέντα ζώα λόγω επιζωοτιών ανέρχονται συνολικά σε 26.385.944,65 ευρώ.

Τέλος, στις 4 Απριλίου καταβλήθηκαν 4,4 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών που συνδέονται με την εφαρμογή των κτηνιατρικών μέτρων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού.

Ευλογιά των αιγοπροβάτων ΥΠΑΑΤ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Άνω Λιόσια: Επίθεση ομάδας Ρομά σε αστυνομικούς – Τραυματίστηκε άνδρας της ΔΙΑΣ από δάγκωμα και πέτρες

LIFESTYLE 56 λεπτά πριν

Akylas: “Για μένα είναι ήδη πρωταθλητής” λέει ο πατέρας του

ΥΓΕΙΑ 13 ώρες πριν

Δωρεάν εξετάσεις πρόληψης καρκίνου του δέρματος και σήμερα στον δήμο Θεσσαλονίκης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 19 ώρες πριν

Είναι πιο βρώμικο από τουαλέτα – Αυτό είναι το σημείο του αυτοκινήτου που δεν καθαρίζεις ποτέ

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Ο Τραμπ κάλεσε τον Σι στην Ουάσινγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου: “Κίνα και ΗΠΑ πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι”

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

“Καμπανάκι” από τον Γκίκα Μαγιορκίνη για τον νοροϊό: “Eίναι ο πιο εύκολα μεταδιδόμενος ιός, αν μπει σε ένα μέρος τους μολύνει όλους”