Η Τζόαν Κόλλινς εντυπωσίασε στo Φεστιβάλ Καννών στα 92 της

Η Τζόαν Κόλλινς έκλεψε τα φλας στο κόκκινο χαλί της τελετής έναρξης του 79ου Φεστιβάλ Καννών.

Η θρυλική ηθοποιός Τζόαν Κόλλινς εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Καννών με εντυπωσιακή λευκή τουαλέτα, την οποία συνδύασε με διαμαντένιο κολιέ και μαύρα γάντια, διατηρώντας το διαχρονικό glamour που τη χαρακτηρίζει εδώ και δεκαετίες.

Η σταρ της σειράς «Δυναστείας» συνοδευόταν από τον σύζυγό της Πέρσι Γκίμπσον, με τον οποίο φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί έξω από το Palais des Festivals.

Η παρουσία της δημιούργησε έντονο ενδιαφέρον στους φωτογράφους και τα διεθνή media, με πολλούς να σχολιάζουν ότι οι μεγάλες σταρ του παλιού Χόλιγουντ επανέφεραν τη λάμψη στο φεστιβάλ, μετά από χρόνια κυριαρχίας influencers και μοντέλων στις Κάννες.

Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου και ολοκληρώνεται στις 23 Μαΐου με την απονομή του Χρυσού Φοίνικα.

