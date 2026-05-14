Σε λειτουργία από σήμερα η εφαρμογή “e- Ναυλοσύμφωνο”

Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα, 14 Μαΐου 2026, η ηλεκτρονική εφαρμογή “e- Ναυλοσύμφωνο/e-Charterparty” στον ιστότοπο https://echarterparty.yna.gov.gr, σύμφωνα με το άρθρο 14 της κ.υ.α. υπ’ αριθ.: 3133.1/47821/28.6.2024 (Β΄ 3798, διορθ. σφαλ.4050), η οποία αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο των διαδικασιών λειτουργίας και όρων χρήσης της.

Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της εν λόγω εφαρμογής, σηματοδοτεί ένα ακόμα βήμα μετάβασης του yachting στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή και το άνοιγμα της αγοράς, με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την ενδυνάμωση του yachting και των λιμανιών της χώρας, καθώς και τη στήριξη των τοπικών οικονομίων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, την 09.05.2026 από το λιμάνι του Λαυρίου.

Σημειώνεται ότι, προς υποβοήθηση των υπηρεσιακών και λοιπών χρηστών της εφαρμογής, δεδομένων των αλλαγών που επέρχονται και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς, παρέχεται η δυνατότητα, έως την 30.6.2026, για τήρηση της υφιστάμενης διαδικασίας αντί της ψηφιακής.