Δανία: Στο νοσοκομείο με στηθάγχη η βασίλισσα Μαργαρίτα

Η βασίλισσα της Δανίας Μαργαρίτα, 86 ετών, εισήχθη σήμερα σε νοσοκομείο λόγω στηθάγχης, ανακοίνωσαν τα ανάκτορα.

«Η Μεγαλειότητά της αισθάνεται κόπωση, όμως είναι ευδιάθετη», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η βασίλισσα, η οποία παραιτήθηκε από τον θρόνο το 2024 και παρέδωσε τα ηνία στον πρωτότοκο γιο της, τον Φρέντερικ, θα παραμείνει για νοσηλεία το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις και να την παρακολουθούν οι γιατροί του νοσοκομείου Rigshospitalet.