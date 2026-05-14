Τουρκία: Τεράστιοι ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν την Σμύρνη και άλλες περιοχές – Δείτε βίντεο

Σκηνές που θύμιζαν ταινία καταστροφής εκτυλίχθηκαν στην Τουρκία, όπου ανεμοστρόβιλοι εμφανίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, προκαλώντας τραυματισμούς, σοβαρές ζημιές και πανικό στους κατοίκους.

Η Τουρκία βρέθηκε αντιμέτωπη με μπαράζ ανεμοστρόβιλων σε Σμύρνη, Τσόρουμ και Τσανκιρί, με τα βίντεο από τα ακραία φαινόμενα να κάνουν τον γύρο των social media και να προκαλούν σοκ.

Κάτοικοι περιγράφουν στιγμές τρόμου, καθώς οι ισχυροί άνεμοι σήκωναν στέγες, ξερίζωναν δέντρα και μετέτρεπαν δρόμους και χωριά σε πεδίο καταστροφής μέσα σε λίγα λεπτά.

Πανικός σε χωριά και πόλεις

Στη Μενεμένη της Σμύρνης, ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε πάνω από την πεδιάδα της περιοχής, την ώρα που επικρατούσαν βροχές και χαλαζόπτωση. Το φαινόμενο έγινε ορατό από μεγάλη απόσταση και πολλοί πολίτες έσπευσαν να το καταγράψουν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Γεωγραφίας του πανεπιστημίου Μπακιρτσάι της Σμύρνης, Σερμίν Ταγκίλ, η θερμοκρασία της θάλασσας στο Αιγαίο ήταν 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, κάτι που συνέβαλε στη δημιουργία του φαινομένου.

Όπως εξήγησε, η σύγκρουση θερμού και υγρού αέρα με ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοδυτικά δημιούργησε έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια, οδηγώντας σε χαλάζι και τοπικούς ανεμοστρόβιλους.

Πολύ πιο σοβαρή ήταν η κατάσταση στην περιοχή Σουνγκούρλου του Τσόρουμ, όπου ανεμοστρόβιλος χτύπησε τα χωριά Ογιάκα και Καβσούτ. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ στέγες σπιτιών ξηλώθηκαν και κολώνες ηλεκτροδότησης κατέρρευσαν.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της AFAD, της χωροφυλακής, της πυροσβεστικής και διασώστες, προκειμένου να βοηθήσουν τους κατοίκους και να καταγράψουν τις ζημιές.

Την ίδια ώρα, ακόμη ένας ανεμοστρόβιλος εμφανίστηκε στο Κιζιρλμάκ του Τσανκιρί, μετά από έντονες καταιγίδες. Το εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε από πολίτες και τα βίντεο ανέβηκαν αμέσως στα social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή γίνονται ολοένα και πιο συχνά, εξαιτίας της αυξημένης θερμοκρασίας και της κλιματικής αστάθειας. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν ανοιχτούς χώρους κατά τη διάρκεια τέτοιων φαινομένων και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας.

