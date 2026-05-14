Ισραήλ και Λίβανος ξανά σε συνομιλίες στις ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου – Απόντες από την συνάντηση Τραμπ και Ρούμπιο

Ξεκινούν ξανά οι συνομιλίες στις ΗΠΑ μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου, λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός που στην ουσία δεν τέθηκε σε ισχύ ποτέ στον Λίβανο.

Αν και το Ισραήλ σταμάτησε να κάνει και να δέχεται επιθέσεις από τα εδάφη του Ιράν, δεν σταμάτησε να πολεμά την Χεζμπολάχ, σκοτώνοντας εκατοντάδες -στην πλειονότητά τους- αμάχους.

Η νέα συνάντηση των αντιπροσωπειών Ισραήλ-Λιβάνου θα γίνει λίγες ώρες μετά τα σκληρά ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο τον Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων -ανάμεσά τους και 5 παιδιά.

Την τελευταία φορά που συναντήθηκαν οι δύο αντιπροσωπείες ήταν στις 23 Απριλίου στον Λευκό Οίκο. Τότε ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει την παράταση της κατάπαυσης του πυρός για 3 εβδομάδες, εκφράζοντας την ελπίδα του πως οι δύο πλευρές θα συνάψουν ιστορική συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναγγείλει πως θα υποδεχόταν στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν. Η προσδοκία του αυτή μένει ως τώρα ανεκπλήρωτη, καθώς ο αρχηγός του κράτους του Λιβάνου θέτει ως προϋποθέσεις να κλειστεί προηγουμένως συμφωνία για ζητήματα ασφαλείας και να τερματιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις.

Η κατάπαυση του πυρός παρατάθηκε ως την ερχόμενη Κυριακή 17η Μαΐου. Όμως, αφού τέθηκε σε ισχύ, τη 17η Απριλίου, πάνω από 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο σε βομβαρδισμούς και επιχειρήσεις του Ισραήλ, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα στοιχεία. Και πάνω από 10.000 ακίνητα έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί, σύμφωνα με το εθνικό συμβούλιο επιστημονικής έρευνας του Λιβάνου.

Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το «δικαίωμα» να στοχοποιεί τη Χεζμπολάχ, η οποία ξεκίνησε μαζικές επιθέσεις κατά του εβραϊκού κράτους, μετά την ισραηλινό-αμερικανική επίθεση στο Ιράν, την 28η Απριλίου.

«Όποιος απειλεί το κράτος του Ισραήλ πεθαίνει εξαιτίας του λάθους του», απειλούσε την περασμένη εβδομάδα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μετά τη στοχευμένη δολοφονία ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολάχ στην καρδιά της Βηρυτού.

Στις δικές του έμμεσες διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον, το Ιράν απαιτεί ο τερματισμός του πολέμου, αν κλειστεί συμφωνία, να συμπεριλάβει τον Λίβανο -με άλλα λόγια, το Ισραήλ να σταματήσει να πλήττει τη Χεζμπολάχ.

Από το ξέσπασμα του νέου πολέμου έχουν σκοτωθεί πάνω από 2.800 άνθρωποι στον Λίβανο, ανάμεσά τους τουλάχιστον 200 παιδιά, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό.

Το Ισραήλ πλήττει τομείς όπου ζουν κατά πλειονότητα σιίτες, ιδίως νότια συνοικία της Βηρυτού, κι έχει καταλάβει ζώνη στον νότο του Λιβάνου -που κατείχε από το 1982 ως το 2000.

Η Ουάσιγκτον διαβεβαιώνει ότι σκοπός της είναι να προασπιστεί η εθνική κυριαρχία του Λιβάνου, στο σύνολο της επικράτειάς του, ωστόσο ταυτόχρονα απαιτεί από την κυβέρνηση της χώρας να εξουδετερώσει και να αφοπλίσει τη Χεζμπολά–το κίνημα το απορρίπτει.

Για το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι συνομιλίες αυτές θα επιτρέψουν να υπάρξει ρήξη «με την αποτυχημένη προσέγγιση των δυο τελευταίων δεκαετιών που άφησε τρομοκρατικά κινήματα να ριζώσουν και να πλουτίσουν υπονομεύοντας την εξουσία του κράτους του Λιβάνου και απειλώντας τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ».

Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις, κατηγορώντας την κυβέρνηση του προέδρου Αούν πως παραδίδεται στον «εχθρό».

Αντίθετα με τις προηγούμενες διμερείς επαφές, ούτε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ούτε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα είναι παρόντες. Και οι δυο βρίσκονται σε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα.

Στις διήμερες συνομιλίες, που θα γίνουν στο Σέιτ Ντιπάρτμεντ, οι Αμερικανοί μεσολαβητές θα συμπεριλάβουν τους πρεσβευτές των ΗΠΑ στις δυο χώρες: τον Μάικ Χάκαμπι, ευαγγελικό πάστορα και θερμό υποστηρικτή των φιλοδοξιών του Ισραήλ στην περιοχή· και τον Μισέλ Ίσα, συχνά συμπαίκτη του προέδρου Τραμπ σε ματς γκολφ, γεννημένο στη χώρα των κέδρων.

Τον Λίβανο θα αντιπροσωπεύσει ο Σιμόν Καράμ, δικηγόρος και διπλωμάτης 76 ετών. Το Ισραήλ ο πρεσβευτής του στην Ουάσιγκτον Γιεχιέλ Λέιτερ, 67 ετών, σύμμαχος και συνοδοιπόρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου για δεκαετίες.