Οριστικά κεκλεισμένων των θυρών το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
THESTIVAL TEAM
Οριστικά χωρίς κόσμο θα πραγματοποιηθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο την Κυριακή (17/5/2026) για την τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.
Ο Παναθηναϊκός είχε τιμωρηθεί με ποινή αποκλεισμού της έδρας για μία αγωνιστική λόγω κάποιων κροτίδων στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, με την πράσινη ΠΑΕ να κάνει αίτημα αναστολής εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ, ώστε να έχει κόσμο στην τελευταία αγωνιστική κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Το σχετικό αίτημα απορρίφθηκε και έτσι το ντέρμπι στη Λεωφόρο θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών.
Υπενθυμίζεται ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει ταυτοποιήσει τους οπαδούς που είχαν ρίξει τις κροτίδες που έφεραν την εν λόγω ποινή, απαγορεύοντάς τους την είσοδο στο γήπεδο.
