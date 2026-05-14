Ινδία: Άνδρας εκσφενδονίζεται στον αέρα από τις ισχυρές καταιγίδες με τους 100 νεκρούς – Συγκλονιστικό βίντεο

THESTIVAL TEAM

Σφοδρή καταιγίδα έπληξε το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Ινδίας, το Ουτάρ Πραντές, με αποτέλεσμα πάνω από 100 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Οι καταιγίδες είναι συχνό φαινόμενο στη βόρεια Ινδία κατά τους μήνες υψηλών θερμοκρασιών, από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, πριν την έναρξη των μουσώνων. Ωστόσο, η χθεσινή καταιγίδα είχε ιδιαίτερη σφοδρότητα, αφήνοντας πίσω της 59 τραυματίες, ζημιές σε 87 κατοικίες και τον θάνατο 114 ζώων, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών διάσωσης.

Τουλάχιστον 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περίπου δέκα επαρχίες, με τη σοβαρότερη κατάσταση να καταγράφεται στην περιοχή γύρω από την πόλη Πραγιαγκράτζ, δήλωσε στο Reuters ο αρμόδιος επίτροπος των υπηρεσιών παροχής βοήθειας του κρατιδίου, Χρισικές Μπασκάρ Γιασόντ.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό που διακινείται στα social media, δείχνει έναν άνδρα να εκσφενδονίζεται στον αέρα μαζί με την τσιμεντένια στέγη όπου κρατιόταν. Ο άνδρας υπέστη πολλαπλά τραύματα από την πτώση σε διπλανό χωράφι.

Στις τηλεοπτικές εικόνες διακρίνονται ξεριζωμένα δέντρα και μεγάλες πινακίδες που παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους, καταλήγοντας πάνω σε αυτοκίνητα.

Όπως ανέφερε αξιωματούχος των υπηρεσιών παροχής βοήθειας, αρκετοί θάνατοι προκλήθηκαν από πτώσεις δέντρων και καταρρεύσεις τοίχων.

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Γιόγκι Αντιτγιανάθ έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να στηρίξουν τους πληγέντες και να διανείμουν οικονομική βοήθεια μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

