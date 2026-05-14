Eurovision 2026: Ο Ακύλας νιαουρίζει και καλεί τον κόσμο να φωνάξει Ferto – Δείτε βίντεο

Μία ιδιαίτερη στιγμή χάρισε ο Ακύλας κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στη Eurovision Song Contest 2026 στη Βιέννη, λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας μίλησε στο Wiwibloggs παρουσία κοινού και, σε χαλαρό κλίμα, άρχισε να νιαουρίζει, καλώντας τους παρευρισκόμενους να τον ακολουθήσουν. Στρέφοντας το μικρόφωνο προς το μέρος τους, το κοινό ανταποκρίθηκε αμέσως στο κάλεσμά του, συμμετέχοντας στο στιγμιότυπο.

Στη συνέχεια, ο Ακύλας ζήτησε από όλους να φωνάξουν «Ferto», με τη διάθεση στην αίθουσα να παραμένει ιδιαίτερα ζωντανή.