Με την ομιλία του Κυρ. Μητσοτάκη ανοίγουν την Παρασκευή οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ

Με περίπου 3.000 συνέδρους και 3.500 παρατηρητές ξεκινά το απόγευμα της Παρασκευής 15 Μαΐου το τριήμερο συνέδριο της ΝΔ στο Metropolitan Expo. Πρόκειται για το 16ο Τακτικό Συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος και θα διεξαχθεί με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030».

Η εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός θα κάνει καταρχάς, έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το περασμένο Συνέδριο της ΝΔ μέχρι σήμερα, αλλά και συνολικά του έργου της κυβέρνησης στις δύο θητείες της.

Και αυτό γιατί, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός αφού περιγράψει τις προτεραιότητες που είχε το ενιαίο κυβερνητικό σχέδιο της πρώτης τετραετίας και τις προτεραιότητες της δεύτερης, θα παρουσιάσει τα προτάγματα και τις κατευθύνσεις για τον κύκλο της τρίτης τετραετίας, που θα μετουσιωθεί σε προεκλογικό πρόγραμμα όταν ανοίξει ο δρόμος προς τις κάλπες.

«Γιατί μια τρίτη τετραετία;», θα είναι το ερώτημα στο οποίο θα σταθεί ιδιαίτερα. Ο κ. Μητσοτάκης θα επισημάνει όχι μόνο την αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιπαρατάξει μια εναλλακτική πρόταση, αλλά θα περιγράψει και τη σημασία που έχει η χώρα να μείνει σε μια αναπτυξιακή τροχιά, η οποία θα επιτρέπει να συνεχιστεί η πολιτική των φοροαπαλλαγών και των αυξήσεων.

Επίσης, ο πρωθυπουργός αναμένεται να επιμείνει πολύ και στη δύσκολη διεθνή συγκυρία. Δεν θα κρύψει τις συνέπειες από το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, συνέπειες που θα είναι οικονομικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές.

Θα αναδείξει έτσι, όπως έλεγαν οι συνεργάτες του, τη σημασία που έχει για κάθε χώρα, και περισσότερο για τη δική μας στη συγκεκριμένη περιοχή, η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για κατακτήσεις της χώρας, που μόνο η ΝΔ εγγυάται.

Παράλληλα, σε αυτό το σημείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσθέσει και την κρίσιμη συγκυρία της ανάληψης της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Ελλάδα το β’ εξάμηνο του 2027, σε μια περίοδο που η Ένωση θα κληθεί να χαράξει τη νέα ΚΑΠ, αλλά και να προωθήσει θέσεις που ήταν κατεξοχήν ελληνικές και τέθηκαν από τον ίδιο, όπως η κοινή Άμυνα και η Στρατηγική Αυτονομία.

Σχετικά με την κριτική του στην αντιπολίτευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να είναι φειδωλός, περιοριζόμενος στην τοξικότητα και στο ετερόκλητο των δυνάμεών τους, που συνενώνονται με αποκλειστικό στόχο να πέσει η κυβέρνηση.

Επίσης, ένα μέρος της ομιλίας του, θα αφιερωθεί στη δράση του κόμματος και στην ενότητά του, κόντρα στους ψιθύρους που την αμφισβητούν.

Τέλος, αν και θα απευθύνεται σε ένα κομματικό κοινό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περιγράψει την πολιτικοϊδεολογική ταυτότητα της ΝΔ, καλώντας σε συστράτευση όλους εκείνους με τους οποίους η παράταξη συναντήθηκε το 2019 και το 2023.