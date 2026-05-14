ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα και η λάσπη είναι πλέον η επίσημη θέση της κυβέρνησης Μητσοτάκη

«Το ψέμα και η λάσπη είναι πλέον η επίσημη θέση της κυβέρνησης Μητσοτάκη», «αυτό είναι το συμπέρασμα από την φλύαρη ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, ο οποίος με διάφορες περικοκλάδες προσπαθεί να εμφανιστεί και ως τιμητής», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση του προς τον Παύλο Μαρινάκη.

Το ΠΑΣΟΚ θέτει εκ νέου το ερώτημα: «είναι μη ηθικό να εκμισθώνεται το οικογενειακό ακίνητο με νόμιμες διαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες;». «Για τον κ. Μαρινάκη φαίνεται πως είναι ανήθικο», σχολιάζει και συνεχίζει: «Επειδή αναρωτηθήκατε, όμως, περί ηθικού και ανήθικου, αν θέλετε να δείτε το πρόσωπο της πολιτικής ανηθικότητας, περάστε μια βόλτα από το Μέγαρο Μαξίμου. Τότε θα έχετε την πλήρη εικόνα τι σημαίνει πολιτική ανηθικότητα». «Γιατί», προσθέτει το ΠΑΣΟΚ, «την παρακμή, τη διάβρωση των θεσμών και την τοξικότητα ο λαός σας έδωσε εντολή το 2019 να τα κάνετε παρελθόν. Εσείς, αντίθετα, τα κάνατε ευαγγέλιο. Γι’ αυτό έρχεται σύντομα η ώρα της πολιτικής αλλαγής».

Ακόμη το ΠΑΣΟΚ, εν είδει υστερόγραφου στην ανακοίνωση του, σχολιάζει πως «απ’ ό,τι καταλαβαίνουμε από την αφωνία του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, της ιστοσελίδας και του κ. ‘Κατακουζηνού’… το στήσιμο των δημοσιευμάτων για να πετάξει λάσπη το Μαξίμου επιβεβαιώνεται πανηγυρικά».