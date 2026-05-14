Άνοιξαν οι πύλες της 9ης Art Thessaloniki Fair με πάνω από 350 καλλιτέχνες από 24 χώρες και τιμώμενη καλλιτέχνη τη Βάνα Ξένου

Με ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που επιβεβαιώνουν την ωρίμανσή της σε διεθνή θεσμό παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου η 9η Art Thessaloniki International Contemporary Fair, η οποία διοργανώνεται από τη ΔΕΘ-HELEXPO και τον καλλιτεχνικό διευθυντή της διοργάνωσης κ. Παντελή Τσάτση, από τις 14 έως τις 17 Μαΐου 2026, στα περίπτερα 10, 9 και 8 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενήσει περίπου 350 καλλιτέχνες από 24 χώρες, με γκαλερί από την Ελλάδα, την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ασία και τη Μέση Ανατολή. Για πρώτη φορά εκπροσωπούνται γκαλερί από Ελβετία, Μαϊάμι, Βελιγράδι, Σόφια και Ντουμπάι, γεγονός που διευρύνει σημαντικά το γεωγραφικό αποτύπωμα της Έκθεσης και επιβεβαιώνει τον ρόλο της στη Ν.Α. Ευρώπη. Παράλληλα, η 9η Art Thessaloniki εγκαινιάζει συνεργασίες με τη Ρουμανική Art Fair MoBU Bucharest και τη Biennale OSTEN των Σκοπίων, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του βαλκανικού καλλιτεχνικού δικτύου της.

Τιμώμενες καλλιτέχνιδες της φετινής διοργάνωσης είναι η Βάνα Ξένου και η Ασπασία Παπαδοπεράκη, ενώ η Έκθεση φιλοξενεί μουσειακές παρουσιάσεις, ιδιωτικές συλλογές, projects ανεξάρτητων καλλιτεχνών για τέταρτη συνεχή χρονιά, καθώς και πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με ξεναγήσεις από τον Ιστορικό Τέχνης Δρα Μάνο Στεφανίδη, παρουσιάσεις βιβλίων, μουσικά δρώμενα και την Performance «Αστικό Τοπίο», στο πλαίσιο της οποίας πέντε εικαστικοί δημιουργούν ζωντανά έργα μικτής τεχνικής εντός του εκθεσιακού χώρου.

Τη στρατηγική σημασία της διοργάνωσης για τη Θεσσαλονίκη ανέδειξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO κ. Ανδρέας Μαυρομμάτης, σημειώνοντας ότι η Art Thessaloniki λειτουργεί ως μηχανισμός τοποθέτησης της πόλης στον διεθνή χάρτη των εκθεσιακών και πολιτιστικών προορισμών, με μετρήσιμο οικονομικό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία και ουσιαστική συμβολή στο city branding της πόλης. Τόνισε ακόμη ότι «η τέχνη έχει σήμερα ίσως μεγαλύτερη σημασία από ποτέ, γιατί δεν λειτουργεί μόνο ως πολιτιστική έκφραση, αλλά και ως μέσο διαλόγου, παιδείας, κοινωνικής συνοχής και ουσιαστικής επαφής των πολιτών με τον πολιτισμό και τις ιδέες».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Art Thessaloniki κ. Παντελής Τσάτσης, υπογράμμισε ότι η Έκθεση αποτελεί πλέον θεσμό, καθώς συμπληρώνει εννέα συνεχείς διοργανώσεις, αναδεικνύοντας τη Θεσσαλονίκη σε σταθερό σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη τέχνη. Αναφέρθηκε στα Βραβεία MATAROA, που διοργανώνονται για 6η συνεχή χρονιά σε συνεργασία με την Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος (ΠΕΕΒΕ) και απευθύνονται σε καλλιτέχνες έως 33 ετών, οι οποίοι παρουσιάζουν τα έργα τους σε ατομικά περίπτερα, με χρηματικά βραβεία στους τρεις πρώτους που θα επιλεγούν από το κοινό, καθώς και στα Βραβεία Opy Zouni, που απονέμουν χρηματικές διακρίσεις σε τρεις ανεξάρτητους καλλιτέχνες. Σημείωσε ακόμη ότι η Art Thessaloniki στηρίζει σταθερά τους νέους δημιουργούς, ενώ ευχαρίστησε για τη στήριξη τους το Δήμο Θεσσαλονίκης, το Δήμο Σερρών με το Μουσείο, «Κωνσταντίνος Ξενάκης» και το Δήμο Λαρισαίων με το Μουσείο «Γ.Ι. Κατσίγρα».

Η Τιμώμενη Καλλιτέχνης της φετινής διοργάνωσης, εικαστικός κα Βάνα Ξένου, αναφέρθηκε στο γλυπτικό της έργο «ΕΛΕΥΣΙΣ», εμπνευσμένο από τα Ελευσίνια Μυστήρια, το οποίο παρουσιάζεται στην Art Thessaloniki. Η κα Ξένου σημείωσε ότι η 40χρονη καλλιτεχνική της πορεία περιλαμβάνει σημαντικές διεθνείς εκθέσεις και αναγνώρισε ως πνευματικό της δάσκαλο τον Θεσσαλονικιό πεζογράφο, ποιητή και ζωγράφο Νίκο-Γαβριήλ Πεντζίκη, στον οποίο οφείλει, όπως ανέφερε, την πνευματική της παιδεία.

Τέλος, η Ιστορικός Τέχνης Δρ Σάνια Παπά, επισήμανε ότι το έργο της Βάνας Ξένου είναι «αρχαιο-μελλοντικό», βαθυστόχαστο και πολύπλευρο, με αναφορές που γεφυρώνουν την αρχαιοελληνική παράδοση με τη σύγχρονη εικαστική γλώσσα.

Η 9η Art Thessaloniki International Contemporary Fair θα εγκαινιαστεί σήμερα στις 19:00. Την Παρασκευή 15 Μαΐου το ωράριο λειτουργίας θα είναι 14:00 – 21:00, ενώ το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου η Έκθεση θα λειτουργήσει από τις 11:00 έως τις 21:00.

