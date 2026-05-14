Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον ποταμό Λουδία

Στη φυλακή οδηγείται ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την άγρια δολοφονία που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, με θύμα έναν 54χρονο άνδρα που πυροβόλησαν στα κεφάλι και τον πέταξαν στον ποταμό Λουδία.

Σήμερα απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή ο 43χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, στην απολογία του επέμενε ότι το έγκλημα έγινε καθώς θεωρούσαν ότι το θύμα είχε αφαιρέσει κάποια περιστέρια από τον συγκατηγορούμενό του. Συγκεκριμένα, αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, λέγοντας ότι προσπάθησε να την αποτρέψει και δεν γνώριζε τι θα γινόταν και υποστήριξε ότι μαζί με τον 44χρονο που κατηγορείται για την υπόθεση είχαν κάνει χρήση κοκαΐνης.

«Δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να φανταστώ ότι για τα περιστέρια θα έφτανε ο συγκατηγορούμενος μου στο σημείο να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Προσπάθησα να τον αποτρέψω παίρνοντας του το πιστόλι αλλά κατάφερε να μου το αρπάξει και να πυροβολήσει. “Πάγωσα” αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, αναγκάστηκα να τον ακολουθήσω κι έτσι πήγαμε και πετάξαμε το πτώμα στον ποταμό Λουδία», φέρεται να είπε όπως αναφέρει το protothema.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι οι διαφορές που είχαν με το θύμα και το επεισόδιο σημειώθηκε επειδή θεωρούσαν ότι τους έκλεψε περιστέρια και όχι για διάφορες ναρκωτικών ουσιών που φέρεται να ισχυρίστηκαν αρχικά στους αστυνομικούς. Το συγκεκριμένο σενάριο ωστόσο φαίνεται ότι δεν πείθει τις Αρχές που ερευνούν την υπόθεση. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί και ο 44χρονος που φαίνεται πως πυροβόλησε το θύμα.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ένας άνδρας ειδοποίησε την αστυνομία λέγοντας ότι οι γιοι του είδαν την ανθρωποκτονία και τους δύο κατηγορούμενους να φορτώνουν τη σορό σε αυτοκίνητο και να φεύγουν από την μονοκατοικία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν επί τόπου εντόπισαν έναν κάλυκα και λίγες ώρες αργότερα έφτασαν στα ίχνη των δύο ανδρών.

Μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί η σορός παρά τις έρευνες που διεξάγουν οι Αρχές.

Σε βάρος των δύο ανδρών, 43 και 44 ετών, έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία με πρόθεση, συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών κ.α.

