Θεσσαλονίκη: Παράκληση στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου για όσους δίνουν φέτος πανελλήνιες

Την προσεχή Τρίτη 19 Μαΐου 2026, στις 8:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η τέλεση της ακολουθίας του Παρακλητικού Κανόνος για την πνευματική ενίσχυση των συμμετεχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων και γενικά όσων υπόκεινται σε εξετάσεις, μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης η τελετή θα πραγματοποιηθεί στον Προσκυνηματικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου Θεσσαλονίκης.