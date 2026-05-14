Θάσος: Επακούμβηση επιβατηγών πλοίων στο λιμάνι – Ακυρώθηκε δρομολόγιο προς Κεραμωτή

Επακούμβηση δύο επιβατηγών πλοίων σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο λιμάνι της Θάσου. Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές στα δύο πλοία ενώ ακυρώθηκε το προγραμματισμένο δρομολόγιο του ενός προς την Κεραμωτή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, τις απογευματινές ώρες χθες, στο πλαίσιο περιπολίας από στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Θάσου, διαπιστώθηκε ότι το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο (Ε/Γ-Ο/Γ) «ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ VI» Ν. Λ. 103/21, το οποίο ήταν προσδεδεμένο στο νέο λιμάνι της Θάσου, επακούμβησε στο Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΝΑΣΣΑ Μ» Ν.Π. 12933, το οποίο βρισκόταν πλησίον του.

Αποτέλεσμα της επακούμβησης ήταν η πρόκληση υλικών ζημιών και στα δύο πλοία. Το προγραμματισμένο δρομολόγιο από Θάσο προς Κεραμωτή από το «ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ VI» παρέμεινε ανεκτέλεστο, ενώ οι επιβάτες εξυπηρετήθηκαν από έτερα πλοία της γραμμής, με μέριμνα της εταιρείας.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, αρχικά απαγορεύτηκε ο απόπλους των ανωτέρω πλοίων, ενώ μετά την προσκόμιση των βεβαιωτικών αξιοπλοΐας από τους νηογνώμονες που τα παρακολουθούν, επετράπη η συνέχιση των πλόων τους.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, σύμφωνα με το Λιμενικό