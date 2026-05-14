Ετήσια οικονομική ενίσχυση για δυο αποφοίτους από το 5ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης – Αναλυτικά τα κριτήρια

Τη χορήγηση εφάπαξ ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης -κατόπιν επιλογής- δύο μαθητών/τριών που αποφοίτησαν από το 5ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης κατά τα σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025 και έχουν εισαχθεί με πανελλήνιες εξετάσεις σε πανεπιστήμια της ημεδαπής τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά έτη, με χαμηλό οικονομικό εισόδημα ανακοίνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο δήμος προχωράει σε αυτή την κίνηση «έχοντας υπόψη: α) την αρ. 5292/28-07-2021 συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς χρημάτων του Χρ. Καραμανλίδη, β) τις διατάξεις των άρθρων 47 & 56 του Ν.4182/2013 “Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις” και την γ) υπ’αριθμ. 507/08-04-2025 απόφαση του τριμελούς Εφετείου Θεσ/νίκης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση και οι προϋποθέσεις:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Να έχουν υπάρξει μαθητές/-τριες του 5ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης κατά τα αντίστοιχα σχολικά έτη και τα τρία χρόνια του Λυκείου, χωρίς καμία διακοπή.

2. Να έχουν επιδείξει σε όλες τις τάξεις του Λυκείου αρχές, ήθος, καλή διαγωγή (κοσμιοτάτη), η οποία θα εκτιμάται από όλους τους καθηγητές με ομόφωνη γνώμη.

3. Να έχουν εισαχθεί σε Πανεπιστήμιο (μόνο ΑΕΙ) της ημεδαπής, αφότου αποφοίτησαν από το 5ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης το προηγούμενο σχολικό έτος.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Οικονομικά, λαμβάνοντας υπ’όψιν τα εισοδήματα και την οικονομική κατάσταση και των δύο γονέων του μαθητή/-τριας (Ε1, Ε9, μισθοδοτικές καταστάσεις). Δε Θα λαμβάνονται υπ’όψιν τυχόν εισοδήματα του μαθητή/-τριας.

2. Η γενική και συνολική επίδοση του μαθητή/-τριας σε όλες τις τάξεις του Λυκείου

(Γ.Μ.Ο τριών τάξεων του Λυκείου), χωρίς να είναι κατώτερη του “Άριστα” (σχετ. η 507/ 08-04-2025 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσ/νίκης).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι Θα πρέπει να υποβάλουν, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης, τη συνημμένη αίτηση* προς το σχολείο ( 5ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, Μαρία Κάλλας 2Α, τηλ.: 2310-831776, fαχ: 2310-855408, email: mail@l5lyk-thess.thess.sch.gr) με λεπτομερή τεκμηρίωση και αναφορά στους λόγους για τους οποίους δικαιούνται το συγκεκριμένο βοήθημα, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Βεβαίωση φοίτησης στο 5ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης και τα τρία χρόνια του Λυκείου, χωρίς διακοπή Ομόφωνη απόφαση του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου για κοσμιοτάτη διαγωγή των μαθητών/-τριών Βεβαίωση εγγραφής σε σχολή Πανεπιστημίου (ΑΕΙ) της ημεδαπής Ε1, Ε9, εκκαθαριστικά, ΕΝΦΙΑ και μισθοδοτικές καταστάσεις και των δύο γονέων, αντίστοιχων φορολογικών ετών Βεβαιώσεις επίδοσης των μαθητών/-τριών σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από το ίδιο το δωρεοδόχο σχολείο, στο οποίο θα συγκεντρώνονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, με συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά και με κριτήρια επιλογής αυτά που ορίζονται στην υπ’αριθμ. 507/ 08-04-2025 απόφαση Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Εναπόκειται στην ευχέρεια του σχολείου να ζητηθούν συμπληρωματικά οικονομικά στοιχεία, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Εξαιρούνται της επιλογής ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, όπως υποψήφιοι που αποφοίτησαν σε προηγούμενο σχολικό έτος και εισάγονται σε πανεπιστημιακή σχολή με το πλεονέκτημα του 10% ή συμμετέχουν εκ νέου στη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων σε έτος μεταγενέστερο της αποφοίτησής τους ή ειδικές κατηγορίες υποψηφίων στις πανελλήνιες, όπως διακριθέντες αθλητές, υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις κ.ά., όπως ρητώς αναφέρονται στην υπ’αριθμ. 507/08-04-2025 απόφαση Τριμελούς Εφετείου Θεσ/νίκης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προτιμηθούν οι οικονομικά ασθενέστεροι, ενώ σε περίπτωση πολλών υποψηφίων που συγκεντρώνουν τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις και κριτήρια θα διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Η σχετική απόφαση θα διαβιβάζεται για έλεγχο στην αρμόδια αρχή, δηλαδή στο Δήμο Θεσσαλονίκης, που έχει την κυριότητα και τη διαχείριση της καταλειφθείσας υπέρ του σχολείου κοινωφελούς περιουσίας και στη συνέχεια στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ύψος των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ σε δύο μαθητές/-τριες. Συνεπώς, το δωρεοδόχο σχολείο, για τα έτη 2021-22, 2022-23, 2023-24 και 2024-25 θα χορηγήσει, σε εκπλήρωση της δωρεάς “Χρήστου Καραμανλίδη” τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ κατ’ έτος, σε δύο μαθητές. Ο κάθε επιλεγείς/-είσα μαθητής/-τρια για τα ανωτέρω σχολικά έτη θα λάβει εφάπαξ το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000), μόνον εφόσον πληρούνται σωρευτικά όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις.



Για τα ακαδημαϊκά έτη 2026-27 και εφεξής και μέχρις ότου συμπληρωθούν είκοσι (20) σχολικά έτη από ενάρξεως εκπλήρωσης της ως άνω δωρεάς, ο επιλεγόμενος/-η μαθητής/-τρια θα λαμβάνει με την εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο εφάπαξ το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ευρώ), εφόσον πληρούνται σωρευτικά όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 507/ 08-04-2025 απόφαση του τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης θα πραγματοποιείται μέσω Τράπεζας συναλλαγής του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε λογαριασμό των δικαιούχων από τα έσοδα της Δωρεάς “Χρήστου Καραμανλίδη”.

