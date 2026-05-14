Επιχείρηση απεγκλωβισμού αρκούδας με τα μικρά της στον κόμβο Μετσόβου στην Εγνατία οδό

Σε συναγερμό έχουν τεθεί περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλοι φορείς προκειμένου να βοηθήσουν μια αρκούδα με τα μικρά της που εδώ και ημέρες δείχνει ότι έχει «εγκλωβιστεί» μέσα στα πρανή του κόμβου της Εγνατίας Οδού κοντά στο Μέτσοβο και προσπαθεί να περάσει από την περίφραξη και να φύγει από το συγκεκριμένο σημείο.



Η αρκούδα σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο protothema.gr ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, Θανάσης Κοράκης φαίνεται ότι είναι μεγάλη και έμπειρη και εκτιμά ότι γέννησε τα δυο μικρά της αρκουδάκια εντός του σημείου που βρίσκεται.



«Αυτή η αρκούδα όπως φαίνεται και από τα βίντεο που καταφέραμε και είδαμε, δεν είναι εγκλωβισμένη με την έννοια ότι δεν μπορεί να φύγει, αλλά στο σημείο στο οποίο βρίσκεται είναι σαν ένα ρέμα το οποίο έχει χτιστεί γύρω γύρω για να περάσουν τα έργα της Εγνατίας. Μέσα στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει κάλυψη και νερό και τροφή. Τα αρκουδάκια είναι πάρα πολύ μικρά και εκτιμώ ότι η αρκούδα τα γέννησε εκεί μέσα στο ρέμα. Οπότε, οι κινήσεις που έκανε η αρκούδα από την προηγούμενη εβδομάδα ως τώρα είναι κινήσεις δοκιμαστικές δηλαδή να πάρει τα μικρά της και να μεταφερθεί σε άλλο σημείο που προφανώς το ζώο θεωρεί ότι θα είναι καλύτερα» είπε ο κ. Κοράκης.

Παρά τις προσπάθειες της αρκούδας να φύγει από το σημείο, τα δυο μικρά αρκουδάκια δείχνουν αδύναμα να την ακολουθήσουν ενώ ο φράχτης αποτελεί ένα εμπόδιο στη διαδρομή φυγής που χάραξε η αρκούδα. «Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που την καθυστερεί είναι τα μικρά της γιατί η ίδια φαίνεται αρκετά εξοικειωμένη με την Εγνατία Οδό, θεωρούμε ότι είναι ένα από τα ζώα που κυκλοφορούσαν στην περιοχή και έμπαιναν και έβγαιναν στην Εγνατία και τα προηγούμενα χρόνια» ανέφερε ο κ. Κοράκης



Σήμερα, μέλη των περιβαλλοντικών ομάδων, Καλλιστώ και Αρκτούρος, μαζί με μέλη της Μονάδας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου βόρειας Πίνδου βρίσκονταν στο σημείο όπου όπως ανέφερε ο κ. Κοράκης «αφήσαμε (σσ. ανοίχτηκε) ένα σημείο τον φράχτη στο οποίο η αρκούδα έδειχνε ότι έχει μια τάση να πάει προς τα εκεί για να μπορέσει να φύγει μόνη της με τα μικρά της» ξεκαθαρίζοντας ότι η αρκούδα πρέπει να φύγει μόνης της από το σημείο κι ότι «δεν μπορεί να γίνει κάποια άλλη επιχείρηση απομάκρυνσης με νάρκωση της και μεταφορά της σε άλλο σημείο».



Να σημειωθεί ότι το άνοιγμα του φράχτη έγινε σε συννενόηση με την «Νέα Εγνατία Οδό» ενώ στο σημείο του ανοίγματος τοποθετήθηκε και κάμερα για να ελεγχθούν οι κινήσεις της αρκούδας με τα μικρά της.



Όπως ανέφερε στο protothema.gr ο υπεύθυνος Τύπου της «Καλλιστώ», Ιάσονας Μπάντιος αυτή την εποχή οι εμφανίσεις των αρκούδων είναι αρκετές και «εφιστούμε την προσοχή στους οδηγούς της Δυτικής Μακεδονίας για τις πρωινές και τις πολύ βραδινές ώρες».



«Οι αρκούδες είναι σε τροφικό στρες καθώς έχουν ξυπνήσει, η καρποφορία ακόμα δεν είναι έντονη οπότε κατεβαίνουν σε πιο πεδινές περιοχές και οι μάνες αρκούδες προστατεύουν τα μικρά τους από τα αρσενικά γιατί οι αρσενικές αρκούδες τα σκοτώνουν για να ξαναβάλουν τις θηλυκές σε οίστρο. Τέλος υπάρχουν και νεαρά άτομα, αρκουδάκια, τα οποία έχουν αυτονομηθεί από τη μάνα τους, είναι ανώριμα και προσπαθούν να βρουν τον χώρο τους και την τροφή τους και να μπαίνουν σε οικισμούς» ανέφερε ο κ. Μπάντιος.