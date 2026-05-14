Τραυματίστηκε 16χρονος μαθητής σε τροχαίο στη Χαλκίδα – Μεταφέρθηκε στην Αθήνα
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λεωφόρο Μακαρίου στη Χαλκίδα, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε έναν 16χρονο πεζό.
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το όχημα που ενεπλάκη στο τροχαίο οδηγούσε ένας 42χρονος άνδρας. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί πλήρως, το αυτοκίνητο παρέσυρε τον έφηβο, ο οποίος βρισκόταν στο οδόστρωμα.
