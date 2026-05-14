Σταύρος Φλώρος: Σε κέντρο αποκατάστασης στις ΗΠΑ θα μεταφερθεί ο παίκτης του Survivor μετά τον σοβαρό τραυματισμό

Την ώρα που ο Σταύρος Φλώρος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον Άγιο Δομίνικο, μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε, έσπευσαν στο πλευρό του μέλη της οικογένειάς του. Ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε, έχει υποβληθεί σε ένα χειρουργείο και σύμφωνα με πληροφορίες θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ.

Τρία μέλη της οικογένειάς του 22χρονου παίκτη του Survivor, ανάμεσά τους και η μητέρα του, βρίσκονται ήδη στο πλευρό του σε αυτήν τη μεγάλη μάχη που δίνει. Τις επόμενες ώρες θα αποφασιστεί αν θα γίνει η μεταφορά του Σταύρου Φλώρου από τον Άγιο Δομίνικο στο Μαϊάμι των ΗΠΑ ώστε να ξεκινήσει την αποκατάσταση του δεξιού αστραγάλου του σε ειδικό κέντρο.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός είχε πάει για ψαροντούφεκο μαζί με τον συμπαίκτη του Μάνο Μαλλιαρό, εκτός γυρισμάτων του ριάλιτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν μαζί μπαλόνι σημαδούρα ωστόσο ένα ταχύπλοο πέρασε από πάνω από τον Σταύρο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει με την προπέλα και να του ακρωτηριάσει το αριστερό πόδι και να του προκαλέσει σοβαρό τραύμα στο δεξί πόδι.

«Πηγαίνει καλά ο γιος μου. Το ευχάριστο είναι πως είναι καλά ψυχολογικά και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μιλήσαμε ξανά σήμερα το πρωί, έχει καλή ψυχολογία και ευχαριστεί τον Θεό που είναι ζωντανός», είπε ο πατέρας του μιλώντας στο Live News.

«Οι γιατροί θα αποφασίσουν για τη μεταφορά του στην Αμερική ακόμα και άμεσα. Φαίνεται ότι μπορεί να ταξιδέψει. Είναι μαζί του ήδη άνθρωποι από το στενό οικογενειακό περιβάλλον και, ενώ ήταν να πάω κι εγώ, θα περιμένω μάλλον για να πάω να τον συναντήσω κατευθείαν στην Αμερική», συμπλήρωσε ο πατέρας του.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι ο οδηγός του ταχύπλοου συνελήφθη στον Άγιο Δομίνικο, σύμφωνα με την εκπομπή Live News. Υπενθυμίζεται πως στην αρχική του κατάθεση ο καπετάνιος είχε ισχυριστεί πως τα παιδιά δεν είχαν σημαδούρα, κάτι που όπως φαίνεται αναγκάστηκε να αναιρέσει στην συνέχεια καθώς επιβάτες του σκάφους ανέφεραν στις Αρχές πως είδαν σημαδούρα στη θάλασσα.

«Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί»

Την ώρα που οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα παραμένουν άγνωστες, πρώην παίκτης του ριάλιτι ανέφερε πως και ο ίδιος είχε κινδυνεύσει πολλές φορές κάνοντας ψαροντούφεκο. Μιλώντας στο Live News ο Στάθης Σχίζας εξήγησε ‘οτι η κατάσταση με τα ταχύπλοα σοτν Άγιο Δομίνικο «είναι αρκετά περίεργη».

«Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί. Εγώ θυμάμαι, από προσωπική εμπειρία, είχε πάει να με χτυπήσει σκάφος πάνω από 10 φορές όταν πήγαινα για ψαροντούφεκο», είπε ο Στάθης Σχίζας. Και συμπλήρωσε: «Όταν βλέπεις παιδιά να οδηγούν ταχύπλοα, και να παίρνουν από τουρίστες μέχρι εμάς τους παίκτες και να πηγαίνουν με πολύ δυνατή μουσική και ιλιγγιώδη ταχύτητα, νομίζω ηταν θέμα χρόνου να συμβεί. Όταν έβλεπα ή άκουγα σκάφος κοντά μου όταν ήμουν στη θάλασσα, σήκωνα με τα χέρια μου ψηλά τη σημαδούρα για να με δουν, και πολλές φορές έφταναν σε σημείο να κάνουν ελιγμό».

«Τυχαίνει να ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί. Το παιδί σίγουρα είχε σημαδούρα. Από την παραγωγή μας δίνουν μπαλόνι μεγάλο, πλοίου. Εκεί το σκάφος οφείλει να έχει απόσταση 15 με 20 μέτρα από τη σημαδούρα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε απόσταση 1 μέτρο από τον Σταύρο. Απέφυγε να μην πέσει πάνω από τη σημαδούρα, όχι ότι μπορεί να πέσει πάνω από τον άνθρωπο που βρίσκεται εκεί. Το ταχύπλοο πρέπει να προσέχει. Δεν έχουν διπλώματα, ο καθένας μπορεί να πάρει ένα σκάφος. Ακόμη και παιδιά 17 και 15 ετών να πηγαίνουν με ιλιγγιώδεις ταχύτητες. όπου θέλουν πάνε τα σκάφη, πάνε προς τα μέσα, έξω, κάνουν κόλπα. Ήταν θέμα χρόνου. Μία νοητή γραμμή έχουν σαν όριο, τίποτα άλλο», περιέγραψε.

«Εννοείται ότι γνωρίζουν οι υπεύθυνοι ότι εκεί υπάρχει κόσμος. Είναι οι ίδιοι που μας πηγαίνουν στις παραλίες. Απλά δεν τους ενδιαφέρει. Όπως βλέπω σε πλάνα με οδηγούς σκαφών από εκεί, το ταχύπλοο κάνει σούζα. Εκεί δεν προλαβαίνει να σε δει αν κολυμπάς κοντά, ούτε θα καταλάβει καν ότι σε έκοψε. Είναι κρίμα το παιδί, και πολύ λυπηρό. Δόξα τω Θεώ το παιδί δεν κινδυνεύει. Ευτυχώς ήταν εκεί ο συμπαίκτης του. πολύ δυνατό και αληθινό παιδί», είπε καταλήγοντας.

«Είναι πολύ τυχερός που ζει ο Σταύρος»

Από την πλευρά του, ένας ακόμη πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης περιέγραψε την δική του εμπειρία με ταχύπλοο, όταν βρισκόταν στον Άγιο Δομίνικο. Ο Γιώργος Κορόμι, είπε μεταξύ άλλων: «Στέλνουμε ευχές στον ίδιο και την οικογένειά του. Είναι τυχερός που ζει. Η απόσταση από την τοποθεσία μας στο νοσοκομείο, θες περίπου μισή ώρα με 40 λεπτά πήγαινε και άλλο τόσο γύρνα. Μιλάμε για διαδρομή 2 ωρών, έχασε πολύ αίμα και είναι τυχερός».

«Τα σκάφη αυτά έχουν πολλή δύναμη και οι οδηγοί τους δεν έχουν εμπειρία. Όταν πάμε για ψαροντούφεκο πρέπει να έχουμε την προσοχή μας σε αυτούς γιατί αυτοί δεν έχουν σε εμάς. Δεν πρέπει να γνωρίζουν ότι πρέπει να έχουν απόσταση 150 μέτρω από σημαδούρα. Δεν είναι μόνο η ταχύτητα, η κατασκευή αυτή με τόσο δυνατές μηχανές, το σκάφος δεν πλανάρει, η πλώρη είναι πάντα ανασηκωμένη. Θα έπρεπε κάποιος να προσέχει περισσότερο. Κι εμείς αντίστοιχα. Σε εμένα έχει περάσει από πάνω μου με αποτέλεσμα μόλις το άκουσα να κοιτάξω από που έρχεται για να το αποφύγω», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια εξήγησε: «Τη μια φορά το σκάφος δεν με είχε δει. Μέσα στη θάλασσα το ακούς σχεδόν 1 λεπτό πριν, το είδα να με πλησιάζει. Ήμουν μαζί με την παραγωγή και τον Σάκη Κατσούλη. Το σκάφος ήταν 20 μετρά μακριά και δεν άλλαζε πορεία, οπότε βούτηξα βαθιά και στα 6 μέτρα από τον πυθμένα γύρισα και οι προπέλες περνούσαν ακριβώς από πάνω μου. Δεν πανικοβλήθηκε γιατί είχα γνώσεις. Για να χτύπησε στο πόδι ο Σταύρος, ίσως να προσπάθησε κι αυτός να το αποφύγει. Σημασία έχει ότι έγινε. Πρέπει να είμαστε μαζί του. Σημαντικό είναι να γίνει καλά να αναρρώσει».