Έλενα Ράπτη: Συνάντηση με το ΚΕΘΙ για δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης σχετικά με το “χάπι του βιασμού”

Συνάντηση με την Πρόεδρο του Κέντρου Ερευνών Θεμάτων Ισότητας (ΚΕΘΙ) Δρ. Ελένη Ζενάκου, την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Ασημίνα Γιολδάση και την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ερευνών και Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατερίνα Δρούγα πραγματοποίησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, με αντικείμενο την προετοιμασία δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης γύρω από το λεγόμενο «χάπι του βιασμού».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε ο σχεδιασμός πρωτοβουλιών που θα απευθύνονται σε νέους και νέες ηλικίας 15 έως 25 ετών, με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και την ενδυνάμωση, ιδιαίτερα στους χώρους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διάχυση της ενημέρωσης μέσω των Επιτροπών Ισότητας των Πανεπιστημίων, καθώς και στην ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων, ενημερωτικού υλικού και συνεργασιών με φοιτητικούς και θεσμικούς φορείς, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς γύρω από ένα ιδιαίτερα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα.

Η Έλενα Ράπτη υπογράμμισε ότι η γνώση και η ενημέρωση αποτελούν βασικά εργαλεία πρόληψης, τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης των κινδύνων, της προστασίας των νέων και της άμεσης αντίδρασης απέναντι σε φαινόμενα βίας και εκμετάλλευσης.