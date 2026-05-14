Θεσσαλονίκη: Με ορθοπεταλιές και ηλεκτρικά ποδήλατα η Δημοτική Αστυνομία θα περιπολεί σε παραλία και Αριστοτέλους – Δείτε βίντεο

Έξι δημοτικοί αστυνομικοί θα περιπολούν στην παραλία της Θεσσαλονίκης και την πλατεία Αριστοτέλους. Η ποδηλατική ομάδα της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης παρέλαβε σήμερα έξι νέα ηλεκτρικά ποδήλατα, προκειμένου να μπορεί με πιο αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο να προχωρά σε ελέγχους, ειδικά τις ώρες αιχμής.

Οι έξι ποδηλάτες δημοτικοί αστυνομικοί θα περιπολούν κατά μήκος της παλιάς και της νέας παραλίας, από το Μέγαρο Μουσικής έως και το λιμάνι, καθώς επίσης και στον άξονα της Αριστοτέλους. Θα κυκλοφορούν Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, τις μέρες δηλαδή που η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στο κέντρο της πόλης.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, αντίστοιχή προσπάθεια είχε γίνει και πριν από χρόνια, όμως εγκαταλείφθηκε με την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας.

“Πλέον η Δημοτική Αρχή αποφάσισε την επανασύσταση της ποδηλατικής ομάδας με τον κ. Αγγελούδη να εξηγεί τους λόγους: Πρώτον, τα ποδήλατα είναι ηλεκτρικά, άρα έχουμε ταχύτερη μεταφορική, χρονικά, δυνατότητα. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι ο έλεγχος γίνεται πιο αποτελεσματικός. Γιατί σκεφτείτε ότι κάθε μέρα στις ώρες αιχμής, δηλαδή από το μεσημέρι και μετά (έχουμε υπολογίσει, και μετά όταν θα έρθουν και οι συνάδελφοι των πεζών θα είναι ακόμα περισσότεροι), θα έχουμε τη διαδρομή που θα ξεκινάει από εδώ και θα πηγαίνει μέχρι το Μέγαρο Μουσικής και θα επιστρέφει”, υπογράμμισε ο κ. Αγγελούδης, λέγοντας μάλιστα ότι το επόμενο διάστημα η ποδηλατική ομάδα της Δημοτικής Αστυνομίας θα ενισχυθεί.

Όπως τόνισε ο κ. δήμαρχος, τα ηλεκτρικά ποδήλατα φέρουν ισχυρό ηλεκτρικό κινητήρα κάτι που σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται ιδιαίτερος κόπος κατά την ποδηλάτηση. “Άρα θα έχουμε πιο γρήγορους χρόνους, μεγαλύτερη δυνατότητα αστυνόμευσης”, εξήγησε.

“Θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα περήφανος για τη Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης. Μια Δημοτική Αστυνομία που την ενδιαφέρει ο δημόσιος χώρος, που βελτιώνουμε μέρα με τη μέρα την επιχειρησιακή μας αποτελεσματικότητα (και το εννοώ αυτό). Κάθε μέρα η Δημοτική Αστυνομία προσθέτει επιχειρησιακές δυνατότητες που την κάνουν πιο αποτελεσματική, αλλά συγχρόνως μια Δημοτική Αστυνομία που είναι δίπλα στον πολίτη”, υπογράμμισε ακόμα στις δηλώσεις του ο Στέλιος Αγγελούδης.

Σκοπός της υπηρεσίας -σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Γίωργο Δημαρέλο- είναι να γίνει μια καθημερινή υπηρεσία η οποία θα μπορεί να κάνει πολύ καλύτερα τον έλεγχο σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ωράριο εργασίας.

“Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η παραλία και οι πεζόδρομοι, συσσωρεύουν έναν μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Θα την ξεκινήσουμε με έμφαση κυρίως τον πρώτο καιρό τώρα που θα στελεχωθεί από το υπάρχον δυναμικό, τα Παρασκευοσάββατα και τις Κυριακές που δέχεται τη μεγάλη πίεση η πόλη, για να δοκιμαστεί”, υπογράμμισε ακόμα ο κ. Δημαρέλος.