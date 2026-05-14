Ντύλαν: Ο πρώτος σκύλος θεραπείας έπιασε “δουλειά” στο νοσοκομείο Μεταξά – Δείτε εικόνες

Το Νοσοκομείο Μεταξά υποδέχθηκε επίσημα και με ιδιαίτερο ενθουσιασμό την Τρίτη 12 Μαΐου, τον Ντύλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας – επισκέψεων που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο Ντύλαν κέρδισε τις καρδιές ασθενών, συνοδών και προσωπικού κατά την πρώτη του επίσκεψη στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας του «Μεταξά».

Ο Ντύλαν καθίσταται ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας – επισκέψεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς κηδεμόνας του είναι ο Διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά Σαράντος Ευσταθόπουλος, ο οποίος ως διοικητής δημόσιου νοσοκομείου αποτελεί υγειονομικό στέλεχος του ΕΣΥ.

Η «πρώτη μέρα στη δουλειά» για τον Ντύλαν πραγματοποιήθηκε συμβολικά ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτών, τιμώντας με έναν ξεχωριστό τρόπο όλους τους επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους ασθενείς με φροντίδα, ανθρωπιά και αφοσίωση.

Ο Ντύλαν θα βρίσκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας, προσφέροντας ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, αγάπη, στιγμές ξεγνοιασιάς και χαμόγελου, μέσα από τη μοναδική θεραπευτική δύναμη της επαφής ανθρώπου και ζώου.

Η δράση εντάσσεται στο πρωτοποριακό πρόγραμμα «Παρέα με Ουρά», το οποίο αποτέλεσε έμπνευση και όραμα του κ. Ευσταθόπουλου και υλοποιήθηκε από το Νοσοκομείο Μεταξά το 2025 σε συνεργασία με τον οργανισμό Dog Therapy και τη συνδρομή του οργανισμού Win Cancer, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών.

Το πρόγραμμα συμπλήρωσε ήδη έναν χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας (έναρξη 14 Απριλίου 2025), έχοντας αγκαλιαστεί θερμά από ασθενείς, συνοδούς και επαγγελματίες υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο «Βαγγέλης» συνεχίζει τις εβδομαδιαίες επισκέψεις του κάθε Τετάρτη στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας του Νοσοκομείου Μεταξά, ενώ ο Ντύλαν θα πραγματοποιεί 2 επισκέψεις εβδομαδιαίως κατά τις πρώτες εβδομάδες εργασίας του, εναλλάξ Δευτέρα – Τρίτη και Πέμπτη – Παρασκευή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα όλοι οι ασθενείς της Μ.Η.Ν. να έρθουν σε επαφή με έναν σκύλο θεραπείας!

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται με μηδενική οικονομική επιβάρυνση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποδεικνύοντας πως καινοτόμες δράσεις με ισχυρό κοινωνικό και ανθρωποκεντρικό αποτύπωμα μπορούν να εφαρμοστούν μέσα από συνεργασίες, εθελοντισμό και προσφορά.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντος Ευσταθόπουλος, δήλωσε:

«Ο νέος μας συνάδελφος Ντύλαν, γίνεται μέρος μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων που καθημερινά προσφέρουν φροντίδα, ανακούφιση και ελπίδα στους ογκολογικούς μας ασθενείς.

Μέσα από το πρόγραμμα “Παρέα με Ουρά”, αποδεικνύουμε ότι η ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ολιστικής αντιμετώπισης της νόσου και ότι ένα δημόσιο νοσοκομείο μπορεί να καινοτομεί με ανθρωπιά, συνέπεια και μηδενική επιβάρυνση για τον Έλληνα φορολογούμενο.

Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη ευθύνη που μου δόθηκε η ευκαιρία να είμαι ο πρώτος υγειονομικός κηδεμόνας σκύλου θεραπείας και ειδικότερα του Ντύλαν!»

Το πρόγραμμα δε θα είχε εκκινήσει ούτε συνεχιστεί επιτυχώς, χωρίς την καθοριστική συνδρομή του Οργανισμού Dog Therapy και του διάσημου σκύλου θεραπείας Βαγγέλη, τη συνεργασία με τον οργανισμό Win Cancer, καθώς και τη σημαντική υποστήριξη της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και προσωπικά του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος έχει ανακοινώσει την επέκταση του προγράμματος σε όλα τα ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας.

Το Νοσοκομείο Μεταξά συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την ποιότητα ζωής και την ψυχολογική ενδυνάμωση των ογκολογικών ασθενών, αποδεικνύοντας ότι η υγεία είναι πάνω απ’ όλα υπόθεση ανθρωπιάς.