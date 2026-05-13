Γεωργιάδης για Ταμείο Καινοτομίας: Δημιουργούμε μια νέα αρχιτεκτονική προς όφελος των ασθενών

Υπερψηφισμένο κατά πλειοψηφία από την επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, εισάγεται αύριο και μεθαύριο στην ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας – Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες – Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο και κατά την δεύτερη ανάγνωσή του στην επιτροπή, υπερψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε η ΝΔ. Καταψήφισε το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ όλα τα άλλα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετούν στην ολομέλεια.

Ο υπουργός Υγείας ‘Αδωνις Γεωργιάδης, ολοκληρώνοντας την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην επιτροπή της Βουλής, τόνισε ότι αυτό «έρχεται για να αντιμετωπίσει ένα υπαρκτό πρόβλημα, που αφορά το να έχουμε την δυνατότητα να προσφέρουμε στους ασθενείς που έχουν πραγματική ανάγκη τα νέα καινοτόμα φάρμακα και θεραπείες που πλέον παράγονται με μεγάλο ρυθμό. Εάν δεν βάλουμε φίλτρα ελέγχου και διαδικασίες, στο τέλος ετεροβαρώς όλος ο προϋπολογισμός θα πηγαίνει για αυτά τα σκευάσματα και δεν θα έχουμε χρήματα για τα άλλα φάρμακα».

Δημιουργούμε είπε «ένα μοντέλο με μια αρχιτεκτονική που υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε αντιγράψει το μοντέλο της Ιταλίας σε μεγάλο βαθμό». Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και έγινε επί μήνες από τον καθηγητή δημόσιας Υγείας κ. Σουλιώτη. Ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη, τα αποτελέσματα των σκευασμάτων αυτών να αξιολογούνται ανά τριετία για τα αποτελέσματά τους. Εάν επιτυγχάνουν στους ασθενείς αυτά που αναφέρουν, θα παραμένουν στην λίστα του χαμηλού claw back, εάν όχι, θα επιστρέφουν και θα υπόκεινται στον καταλογισμό του υψηλού συντελεστή.

Ο κ. Γεωργιάδης απέρριψε ως «σενάριο συνωμοσιολογίας», τους ισχυρισμούς ότι η δημιουργία του Ταμείου Καινοτομίας έρχεται μετά από πιέσεις που άσκησε η Αμερικανή πρέσβης στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις αμερικανικών φαρμακευτικών εταιρειών που θέλουν να πληρώνουν χαμηλό claw back, λέγοντας ότι «για να είναι λογικός ένας ισχυρισμός, θα πρέπει να μπορεί να υποστηριχθεί χρονικά». Ο πρωθυπουργός «ανακοίνωσε την πρόθεση δημιουργίας του Ταμείου τον Σεπτέμβριο του 2025 στην ΔΕΘ. Η κυρία Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα ήρθε στις 4 Νοεμβρίου 2025 και εγώ μαζί με τον υπουργό και υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, την είδαμε πριν ένα μήνα, τον Μάρτιο του 2026» είπε και πρόσθεσε: «Πώς είναι δυνατόν κάτι που ανακοινώσαμε πολλούς μήνες πριν καν γνωρίσουμε την κυρία Γκίλφοϊλ, να είναι το αποτέλεσμα της δικής της βούλησης;». Ο κ. Γεωργιάδης παράλληλα επισήμανε ότι «ως υπουργός Υγείας δεν έχω συνομιλήσει ποτέ, ούτε έχω συμμετάσχει σε οτιδήποτε με φαρμακευτικές εταιρείες. Στις ΗΠΑ έχω πάει ως υπουργός Ανάπτυξης και όχι για τις φαρμακευτικές εταιρείες» σημείωσε.

Ο υπουργός είπε ότι με νομοθετική βελτίωση που θα καταθέσει αύριο, θα ικανοποιηθεί η συμμετοχή και του φορέα των ασθενών, στην επιτροπή του Ταμείου Καινοτομίας. Αναφορικά με τις εγκρίσεις αιτημάτων φαρμάκων, επισήμανε πως έχουμε ανοίξει τις διαδικασίες εξαιρέσεων, προκειμένου ο ασθενής να μπορεί να τα λαμβάνει μέσω του γιατρού του μέσω της Επιτροπής ΣΥΠ. Εγώ, τόνισε, «υπογράφω ανεξαρτήτως κάθε απόφαση που λαμβάνει η επιτροπή αυτή».

Για τη θεσπιζόμενη διάταξη της γενικής οριζόντιας και καθολικής απαγόρευσης πώλησης του ανθού της βιομηχανικής κάνναβης από όλα τα καταστήματα, ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι αυτή δεν αφορά την φαρμακευτική κάνναβη (αυτά είναι φάρμακα) ούτε και τα άλλα προϊόντα κάνναβης που διατίθενται σε άλλες μορφές στα ειδικά καταστήματα, γιατί εκεί είναι εφικτή η επόπτευσή τους (η περιεκτικότητά τους είναι χαμηλή και δεν έχουν ναρκωτική δράση).

Απαντώντας στην κριτική που ασκείται από την φαρμακοβιομηχανία, ότι η Ελλάδα έχει υψηλό ποσοστό claw back, ο υπουργός παρατήρησε ότι αυτό οφείλεται στο ότι στην Ελλάδα, έχουμε υιοθετήσει να έχουμε υψηλότερες τιμές αναφοράς και γιατί – και σωστά – έχουμε μια πολιτική να υπάρχει μια πιο εύκολη πρόσβαση στα φάρμακα από άλλες χώρες. Οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν χάνουν χρήματα, όλες τους είναι κερδοφόρες. Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη της Ελλάδας σε όρους ΑΕΠ είναι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και λίγο πιο πάνω, δεν δαπανάμε λιγότερα χρήματα. Δεν αντιδικούμε, ούτε με την φαρμακοβιομηχανία, ούτε με τους ασθενείς. Δημιουργούμε ένα σύστημα διαφανές και βιώσιμο.

Απαντώντας στην μεταφορά παραπόνων σχετικά με την στελέχωση του νοσοκομείου της Νίκαιας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι αυτό έχει ενισχυθεί και ενισχύεται περαιτέρω με την νέα προκήρυξη που έχει βγει. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι το 2019 το νοσοκομείο είχε προϋπολογισμό 33,3 εκατ. ευρώ και σήμερα είναι στα 58,7 εκατ. ευρώ (+76%). Σε σχέση με το 2019, υπηρετούν 65 παραπάνω μόνιμοι ιατροί (από 200 σε 265), 36 παραπάνω ειδικευόμενοι ιατροί (από 242 σε 278), 155 περισσότεροι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες (από 437 σε 592) και συν 133 λοιπό προσωπικό (από 668 σε 801). Επίσης, στην τρέχουσα προκήρυξη έχουν προστεθεί 13 θέσεις για μόνιμους ιατρούς, ενώ μέσα στο παρόν σχέδιο νόμου υπάρχουν δύο άρθρα, που το ένα προβλέπει την αυτόματη μεταφορά 4 ειδικευομένων ιατρών λόγω της αιματολογικής κλινικής του πρώην Λοιμωδών που πήγε στο Αττικό νοσοκομείο, και το δεύτερο άρθρο προβλέπει τη δυνατότητα στις ΥΠΕ να κατανέμουν τις θέσεις των ειδικευομένων ιατρών σύμφωνα με τις ανάγκες των νοσοκομείων, ώστε να μην επηρεάζονται οι θέσεις που δικαιούνται από τον αριθμό κλινών των νοσοκομείων. Έτσι, εάν και το νοσοκομείο της Νίκαιας χάνει αριθμό κλινών από την μεταφορών του πρώην Λοιμωδών στο Αττικό, αυτό δεν θα επηρεάσει τις θέσεις των ειδικευόμενων ιατρών που χρειάζεται για την λειτουργία του.

Σχετικά με τις συνενώσεις νοσοκομείων, ο υπουργός είπε ότι οι διασπάσεις είναι λάθος. Σε όλες τις συνδέσεις νοσοκομείων, κερδισμένα είναι τα μικρότερα σε σχέση με τα μεγαλύτερα, γιατί έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να πληρωθούν οι θέσεις ιατρών. Για να πληρωθούν οι θέσεις των μικρών νοσοκομείων, η τοπική κοινωνία θα πρέπει να εργαστεί πολύ, να δώσει πολλά κίνητρα και πάλι η επιτυχία τους είναι αμφίβολη. Στην Βέροια και τη Νάουσα, η διάσπαση που έγινε είναι σωστή, γιατί είχαμε ήδη δύο ισοδύναμα νοσοκομεία και δεν είχε κανένα νόημα η συνένωση. Δεν είναι όμως έτσι οι άλλες περιπτώσεις. Δεν πρέπει είπε «να πρυτανεύει ένας τοπικισμός, αλλά ο σκοπός είναι να έχετε νοσοκομεία που να λειτουργούν».