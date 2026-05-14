Στον ΠΑΟΚ ο Νάσος Μπαζίνας μέχρι το 2030

Στην οικογένεια του ΠΑΟΚ ανήκει επίσημα από σήμερα ο Νάσος Μπαζίνας. Ο διεθνής γκαρντ δεσμεύτηκε με τον «Δικέφαλο» για την επόμενη τετραετία , βάζοντας την υπογραφή του στο σχετικό συμβόλαιο.

Για την απόκτηση του οι «ασπρόμαυροι» ανέφεραν:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Νάσου Μπαζίνα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την ομάδα μας και θα φορά τα ασπρόμαυρα μέχρι το 2030! Ο διεθνής γκαρντ είναι ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της νέας γενιάς του Ελληνικού μπάσκετ, συνδυάζει την αγωνιστική ωριμότητα με τις τεράστιες προοπτικές εξέλιξης και αποτελεί μία σπουδαία επένδυση για τον ΠΑΟΚ.

Ο Νάσος Μπαζίνας γεννήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2003, έχει ύψος 1μ.94 και αγωνίζεται στη θέση του πλέι μέικερ. Προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Προμηθέα Πάτρας, με τον οποίο κατέκτησε το πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων το 2019. Από τα 15 του χρόνια συμμετείχε στις εκδηλώσεις της πρώτης ομάδας του Προμηθέα, έκανε το ντεμπούτο του στη Stoiximan GBL τη σεζόν 2019-20 και έχει ήδη «γράψει» 120 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 55 ακόμη παιχνίδια στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Στη διάρκεια της φετινής σεζόν, και σε 23 αγώνες πρωταθλήματος με τον Προμηθέα, είχε 7,1 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 4,5 ασσίστ, σε 21:43 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, με 82% στις βολές, 57% στα δίποντα και 30,6% στα τρίποντα.

Αγωνίστηκε επίσης σε 8 παιχνίδια στο BCL, με 6,9 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3,3 ασσίστ κατά μέσο όρο.

Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα των Ανδρών, ενώ έχει περάσει από όλες τις μικρές εθνικές ομάδες και το 2023 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U20».